Do pożaru doszło w czwartek w miejscowości Krotoszyn (woj. wielkopolskie) podczas wykonywania prac ogrodowych. 43-letni mężczyzna dolewał paliwa do kosiarki, kiedy doszło do zaprószenia ognia. Płomienie rozprzestrzeniły się błyskawicznie. Mężczyzna doznał rozległych poparzeń ciała.