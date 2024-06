Od czwartku w Polsce przebywa delegacja Korei Południowej na czele z ministrem obrony. Z tego względu w piątek zorganizowano spotkanie "Poland-South Korea Strategic Dialogue", gdzie Shin Won-sik spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.



Polski wicepremier przekazał, że zapadła decyzja w kwestii produkowania czołgów K2 przez Polskę. Oznajmił, że wraz ze swoim koreańskim odpowiednikiem uzgodnili "harmonogram działania, realizacji wspólnych kontraktów związanych z zakupem dla polskiej armii czołgów K2, armatohaubic K9, samolotów FA-50 czy wyrzutni rakietowych Chunmoo".

- Mamy określony plan dostaw. Dziękuję za deklarację ze strony pana ministra o jak najszybszej decyzji o transferze technologii, dostarczaniu wszystkich informacji dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tak, to jest postanowione - będziemy produkowali czołgi K2 w Polsce - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

"Jasna i wyraźna propozycja". Kosiniak-Kamysz o współpracy z Koreą Południową

Dodał, że Polska aspiruje do bycia centrum serwisowym dla sprzętu koreańskiego zakupionego na potrzeby zarówno RP, jak i innych państw europejskich. - Kupując sprzęt koreański będzie on mógł być serwisowany również w Polsce. To jest nasza jasna i wyraźna propozycja - podał minister obrony.



Ponadto przekazał, że Polska złożyła stronie koreańskiej ofertę zakupu polskiego sprzętu. - Cieszę się, że oferta została pozytywnie przyjęta na wstępnym etapie. W ofercie są nasze moździerze samobieżne RAK, bojowe wozy piechoty BORSUK, radary pasywne, pojazdy minowania narzutowego BAOBAB-K, jak również sprzęt bezzałogowy, w tym systemy Flye Eye i Gladius. Jesteśmy gotowi z prezentacją tego sprzętu i jego dostarczaniem do Korei Południowej - mówił Kosiniak-Kamysz.

Wspomniał, że polska armia chce czerpać z doświadczeń Korei w zakresie ochrony granic, bo jak stwierdził jej doświadczenie "jest pewnie największe na świecie". - Systemy zarządzane sztuczną inteligencją w ochronie granicy. To jest kolejny punkt naszej współpracy strategicznej i obszar naszego współdziałania - zaznaczył.

Minister obrony Korei Płd.: Pomożemy Polsce stać się największą potęgą obronną

Koreański przedstawiciel podkreślił z kolei, że "historyczna" w skali współpraca przemysłu obronnego między Polską, a Koreą Południową, obejmująca m.in. czołgi K2 była możliwa "tylko dzięki otwartości umysłów obu krajów".

Podkreślił, że jego kraj chce stać się strategicznym partnerem dla Polski. - Pomożemy Polsce stać się największą potęgą obronną w Europie Środkowej (...) Jak mówi polskie przysłowie - dla chcącego nic trudnego - przekazał Won-sik.

Czołgi K2 dla Polski. Zapadła decyzja

W lipcu 2022 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na południowokoreańskie uzbrojenie dla polskiego wojska. W umowie zawarto samoloty bojowe FA-50, czołgi K2 i samobieżne armatohaubice K9. Zamówienie na czołgi podzielono na dwa etapy.

Początkowo - w pierwszym etapie - Polska miała zakupić 180 pojazdów bojowych, a w drugim etapie ponad 800 czołgów w standardzie K2PL. Drugi etap obejmował także uruchomienie produkcji czołgów w Polsce w 2026 roku.



"Poland-South Korea Strategic Dialogue" to wydarzenie organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego w ramach Road to Warsaw Security Forum, skoncentrowane wokół dwustronnego dialogu pomiędzy Polską a Koreą Południową. Odbywające się podczas wydarzenia rozmowy w szczególności dotyczącą zakresu obronności i rozwoju przemysłu zbrojeniowego.