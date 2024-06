Już od 1 października niektórzy rodzice będą mogli liczyć na nowe świadczenia dla rodzin. Mają na celu wspomóc domowy budżet przy jednoczesnej możliwości zachowania aktywności zawodowej i wychowaniu dziecka.

Nowe świadczenia dla rodzin. Program "Aktywny rodzic" ruszy od października

Świadczenia wnikają z ustawy z 15 maja bieżącego roku. Dokument podpisał prezydent Andrzej Duda 7 czerwca. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała, że wnioski o objęcie programem "Aktywny rodzic" będzie można składać od października. Osoby uprawnione będą mogły liczyć na pierwsze pieniądze miesiąc później.

Ustawa przewiduje wejście w życie trzech świadczeń - "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" i "Aktywnie w domu". Pieniądze zostaną wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Aktywni rodzice w pracy" - komu przysługuje świadczenie?

Pierwsze świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" jest powszechnie znane pod nazwą "babciowe". Ma na celu wsparcie rodziców w pogodzeniu aktywności zawodowej z rodzicielstwem i pokrycie części kosztów związanych z opieką sprawowaną przez nianie albo babcie. Świadczenie będzie przysługiwać opiekunom oraz rodzicom od 12. do 35. miesiąca życia dziecka.



Do otrzymania świadczenia niezbędne będą dwa warunki. Po pierwsze, dziecko nie może być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.



Po drugie, rodzic malucha musi być aktywny zawodowo. Świadczenie przewidziane jest jedynie dla osób, które podejmą pracę i z jej tytułu będą podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu od podstawy, wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą podstawa nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym okresie, na które ustalone jest świadczenie.

Świadczenie jest przewidziane zarówno dla par, jak i osób samotnie wychowujących dziecko. W przypadku samodzielnych rodziców będzie ono przyznawane, kiedy podstawa, z której odprowadzane są składki, wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnej krajowej. Świadczenie będzie można pozyskać na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W momencie, gdy rodzice sprawują opiekę naprzemiennie, kwota świadczenia zostanie ustalona po połowie dla każdego z rodziców.



Kwota wypłacana ze świadczenia będzie w wysokości 1500 zł miesięcznie. W przypadku, gdy świadczenie będzie przysługiwało na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota będzie wyższa - 1900 zł.

Kolejne świadczenia dla rodzin. Na jakie wsparcie można liczyć?

Z kolei świadczenie "Aktywni w żłobku" skierowane jest do rodziców dzieci, które uczęszczają do instytucji, która sprawuje opiekę nad dziećmi do trzech lat. Wysokość takiego świadczenia będzie dokładnie taka sama, jak w przypadku "Aktywni rodzice w pracy". Jednakże pieniądze z tego świadczenia nie trafią bezpośrednio do rodzica, a do placówki, do której uczęszcza jego dziecko.

Od 1 października zacznie obowiązywać także świadczenie "Aktywnie w domu". Zastąpi ono wcześniejszy kapitał opiekuńczy. Z tego tytułu można liczyć na wsparcie w wysokości 500 zł. Pieniądze będą wypłacane rodzicom przez okres 24 miesięcy. Świadczenie skierowane jest do tych, którzy nie skorzystają z dwóch pierwszych form wsparcia, czyli ich dzieci nie będą uczęszczać np. do żłobków, a osoby pobierające świadczenie pozostaną nieaktywne zawodowo.



Zgodnie z ustawą rodzice sami zdecydują się, które świadczenie będą chcieli pobrać. Będą mogli także zmienić swoją decyzję i w trakcie trwania programu zdecydować się na inne świadczenie.