Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Telus: Nadmuchana politycznie

Romanowski jest posłem Suwerennej Polski. W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości jako wiceminister sprawiedliwości. W komunikacie prokuratury wskazano, że chodzi właśnie o działania związane z FS.

Wideo: Były minister o wspieraniu samorządów. "Normalna rzecz, że się lobbuje"

- Wszystko trzeba sprawdzić, ale to jest jasne, że sprawa jest nadmuchana politycznie - skomentował w "Debacie Politycznej" Robert Telus (PiS), były minister rolnictwa.

Według obecnych rządzących Fundusz Sprawiedliwości mógł być traktowany przez polityków Suwerennej Polski jako "fundusz wyborczy". W 2017 roku ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmienił zasady rozdysponowania środków z FS tak, by mogły trafiać do wszystkich podmiotów, które podejmą działania w jakikolwiek sposób zapobiegające przestępczości - nie tylko do wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych.

Robert Telus: Normalne, że się lobbuje tam, skąd się jest

Wówczas - jak zarzucają dziś rządzący - gigantyczne kwoty zaczęły płynąć do różnego rodzaju inicjatyw, środowisk czy grup wpierających Suwerenną Polskę, czyli partię Ziobry. Ugrupowanie odpiera zarzuty, uważając, że wszystko było zgodne z prawem.

- Jeżeli ja jestem z Opoczna z okręgu piotrkowskiego i jeżeli cokolwiek pomogę w samorządzie - różnym samorządom pomagam i od tego jestem - ale również lobbowanie na rzecz samorządu. To co, to jest coś złego? - mówił Telus, dodając, że boiska "Orliki" były budowane "tam gdzie Platforma rządziła".

- To jest normalna rzecz, że się lobbuje na rzecz stamtąd, skąd się jest. Ja też lobbuje i proszę mnie wsadzić do więzienia, dlatego że lobbuje - powiedział były minister.

"Hucpy polityczne, żeby odwrócić uwagę". Polityk PiS o działaniach PO

Następnie polityk odniósł się bezpośrednio do sprawy posła Romanowskiego. Kierowane wobec niego zarzuty dotyczą 11 przestępstw, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej. - To, co robi w tej chwili PO, że robi tylko i wyłącznie jakieś takie hucpy polityczne, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od ważnych tematów - stwierdził Telus.

Gość Polsat News Polityka podkreślił, że każdą taką sprawę trzeba sprawdzić, ale "dziś powinniśmy rozmawiać o tym, że od lipca idą w górę ceny na gaz i na energię" oraz o "problemie migrantów".

