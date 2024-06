Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego potwierdził, że dostawy pocisków do Ukrainy zostaną objęte "priorytetem". Inne państwa, które złożyły zamówienie na pociski do m.in. systemów Patriot będą musiały dłużej poczekać. Wśród takich krajów znajdzie się Polska, ponieważ jak przekazał John Kirby tylko dwa kraje unikną opóźnień - Tajwan i Izrael.

Setki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, które miały trafić do innych krajów, trafią najpierw do Ukrainy - taką informację przekazał w czwartek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Przekazał, że Ukraina będzie traktowana w tej sprawie "priorytetowo".



Rzecznik zaznaczył, że rząd USA podjął "trudną, ale konieczną decyzję". Przekazał, że opóźnienia w dostawach broni nie dotkną tylko dwóch krajów - Tajwanu i Izraela. Nie wymienił krajów, które te skutki odczują. Podkreślił jednak, że większość państwa NATO poparło pomysł USA.

"Podejmujemy wszelkie starania, aby zminimalizować jakikolwiek negatywny wpływ dla dotkniętych opóźnieniami krajów. Jeśli którykolwiek z naszych partnerów byłby w sytuacji podobnej do Ukrainy, również sięgnęlibyśmy po nadzwyczajne środki, by wesprzeć ich obronność" - powiedział.

USA wstrzymała dostawy pocisków. Chcą potraktować Ukrainę "priorytetowo"

Kirby potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia "Financial Times". Jak przypomina Ukraińska Prawda, Biały Dom miał wstrzymać wszystkie otwarte zamówienia na systemy Patriot aż do momentu, gdy Ukraina będzie miała wystarczająco dużo sprzętu do obrony przed rosyjskimi atakami powietrznymi.

"Repriorytyzacja" ma trwać do końca przyszłego roku fiskalnego w Stanach Zjednoczonych, czyli kolejne 16 miesięcy. Wśród państw, które złożyły zamówienia na pociski typu Patriot jest Polska. RP zamówiła także pociski AIM-120 AMRAAM - służące jako rakiety wystrzeliwane z myśliwców lub jako amunicja do systemu NASAMS.



John Kirby przekazał, że równolegle z podjętymi przez jego kraj działaniami, wciąż trwają negocjacje z innymi krajami, aby te przekazały Ukrainie swoje systemy Patriot . W czwartek chęć dostarczenia swojego systemu ogłosiła Rumunia.