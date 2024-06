Nie żyje Donald Sutherland. Legendarny aktor miał 88 lat

Nie żyje Donald Sutherland. Wybitny aktor odszedł po walce z ciężką chorobą w wieku 88 lat. O śmierci artysty poinformował jego syn, także aktor. "Kochał to, co robił i robił to, co kochał, i nie można prosić o nic więcej. Dobrze przeżyte życie" - pożegnał ojca. Wpis na temat śmierci Sutherlanda opublikował także polski premier Donald Tusk.

Nie żyje Donald Sutherland. Aktora pożegnał syn

"Z ciężkim sercem zawiadamiam, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland. Osobiście uważam, że jest to jeden z najważniejszych aktorów w historii kina" - napisał.



"Nigdy nie boi się roli, dobrej, złej czy brzydkiej. Kochał to, co robił i robił to, co kochał, i nie można prosić o nic więcej. Dobrze przeżyte życie" - dodał we wpisie w mediach społecznościowych.

Wybitnego aktora pożegnał także premier Donald Tusk. "R.I.P. Donald Sutherland - the best of all Donalds (najlepszy ze wszystkich Donaldów -red.)" - przekazał.

R.I.P. Donald Sutherland - the best of all Donalds. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 20, 2024

Zagraniczne media podały, że aktor zmarł w czwartek w Miami po długiej walce z chorobą.

Nie żyje legendarny aktor. Donald Sutherland przez wieki wcielał się w różne role

Donald Sutherland urodził się 17 lipca 1935 roku w Saint John w prowincji Nowy Brunszwik w Kanadzie. Po szkole średniej studiował inżynierię i dramat na Uniwersytecie w Toronto. Następnie udał się do Anglii, aby dalej zgłębiać tajniki aktorstwa w London Academy of Music and Dramatic Art.

Swój filmowy debiut miał w dziele "The World Ten Times Over", gdzie grał niewielką rolę. Jednak już cztery lata później wcielił się w postać Vernona Pinkleya w "Parszywej dwunastce". Ta rola przyniosła mu rozpoznawalność i szansę zagrania w kolejnych hitach. Wielką sławę zapewnił mu film "M *A*S*H" Roberta Altmana.



Za rolę kapitana Benjamina Franklina Pierce’a artysta otrzymał pierwszą nominację do Złotego Globu. Na ekranach można było go podziwiać przez 70 lat. Aktor w tym czasie zdobył wiele nagród, w tym Emmy i dwa Złote Globy. Wielkim osiągnięciem było otrzymanie honorowego Oscara za całokształt swojej twórczości. Nagrodę odebrał w 2017 roku.