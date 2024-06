Urnę z prochami i winem odkryto w 2019 roku w andaluzyjskim mieście Carmona. Mieszkańcy jednej z posiadłości natknęli się na naczynie w trakcie remontu. Od razu zadzwonili do wydziału archeologicznego, który wkrótce przekonał się, że na działce znajduje się starożytny grobowiec.

W grobowcu z czasów rzymskich znajdowało się osiem nisz, a w sześciu z nich wciąż leżały nienaruszone urny. Na dwóch naczyniach wyryto imiona zmarłych: Hispanae i Senicino.

Najstarsze wino na świecie

- Miejscy archeolodzy szybko zorientowali się, że grobowiec jest niezwykły, ponieważ nie został splądrowany - powiedzieli naukowcy z Uniwersytetu w Kordobie, cytowani przez portal gazety "The Guardian".

W jednej z urn naukowcy znaleźli czerwono-brązowy płyn. Początkowo sądzono, że jest to woda, która dostała się do środka w wyniku zalania. Wkrótce przekonano się jednak, że to starożytne wino, które pozostało nienaruszone od 2 tys. lat.



José Rafael Ruiz Arrebola, chemik organiczny z Uniwersytetu w Kordobie, który kierował pracami powiedział, że wino zawiera pierwiastki chemiczne bardzo podobne do tych występujących w dzisiejszych trunkach.





Chociaż wino jest w kolorze czerwono-brązowym to naukowcy ustalili, że jest to wino z białych winogron. Barwa zmieniła się w wyniku zachodzących przez wieki reakcji chemicznych.

Najstarsze wino i perfumy na świecie

Przed tym odkryciem najstarszym winem zachowanym w stanie płynnym była butelka wina ze Speyer, wydobyta z rzymskiego grobowca w 1867 r. Jest datowana na około 325 r. n.e.



O grobowcu z Carmony zrobiło się głośno już w ubiegłym roku. W jednej z urn umieszczono płócienny woreczek zawierający trzy bursztynowe paciorki i małą kryształową buteleczkę. W buteleczce znaleziono najstarsze na świecie perfumy.

Zgodnie z wynikami analiz chemicznych przeprowadzonych przez Uniwersytet w Kordobie, perfumy miały zapach paczuli i olejku eterycznego otrzymywanego z rośliny pochodzenia indyjskiego - Pogostemon cablin, szeroko stosowanej we współczesnej perfumerii.