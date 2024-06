Policjanci poszukują 15-latki, która trzy dni temu wyszła z domu i do tej pory wróciła do miejsca zamieszkania. Nastolatka miała udać się do koleżanki, mieszkającej w Bielsku-Białej, jednak po wejściu do autobusu kontakt się z nią urwał. Funkcjonariusze udostępnili zdjęcia i rysopis zaginionej oraz zaapelowali o pomoc w poszukiwaniach.