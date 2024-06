Wraca sprawa Kamińskiego i Wąsika. Prof. Matczak: Rozpocznie się lawina

W środę Trybunał Konstytucyjny zajmie się zbadaniem zgodności z konstytucją dwóch ustaw, nad którymi zimą głosował Sejm. Wówczas w sejmowych głosowaniach nie mogli uczestniczyć politycy PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Marszałek Szymon Hołownia zdecydował bowiem o wygaszeniu ich mandatów poselskich po tym, jak zostali prawomocnie skazani.

Kamiński i Wąsik znów na świeczniku. Chodzi o dwie ustawy

Choć marszałek Sejmu podkreślał, że cała procedura przebiegła zgodnie z prawem, Andrzej Duda był innego zdania. Prezydent uznał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie potwierdziła, że mandaty te wygasły. Idąc za tym - niedopuszczenie polityków PiS do głosowania nad ustawami mogło spowodować, że tryb ich uchwalania został złamany.

Ustawy, o które chodzi to nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Badania i Rozwoju i ustawa o szkolnictwie wyższym. Na antenie Polsat News sprawę skomentował prof. Marcin Matczak.

- Na razie mamy próby usiłowania dokonywania takiej masakry (legislacyjnej - red.), bo według mnie zachowanie pana prezydenta - polegające na seryjnym kwestionowaniu ustaw uchwalanych przez ten parlament - ze względu na to, że (...) dwójka ludzi nie jest już posłami, jest zamachem na stabilność polskiej demokracji - stwierdził prawnik.

Prof. Matczak wskazuje najgorszy scenariusz. "Masakra legislacyjna"

- Proszę zwrócić uwagę, dla jakiego interesu pan prezydent kwestionuje tak naprawdę możliwość działania całego parlamentu. Robi to - jak mówi - w interesie narodu, bo skarży ustawy jako niekonstytucyjne ze względu na to, że został naruszony art. 4 Konstytucji, czyli to, że władza należy do narodu i inne przepisy Konstytucji dotyczące parlamentu. Natomiast wydaje się, że jednocześnie lekceważy prawo wszystkich innych członków tego narodu, którzy mają mają parlament, który funkcjonuje - podkreślił.

Według prof. Matczaka, jeżeli w środę TK stwierdzi, że wspomniane ustawy zostały uchwalone niezgodnie z procedurą i w związku z tym są w całości niekonstytucyjne, "rozpocznie się lawina".

- Przecież prezydent skarży wiele tych ustaw do TK. Nagle może się okazać - w najgorszej sytuacji - że wszystko, co zrobił ten parlament od czasu kiedy Wąsik i Kamiński już nie zasiadają w ławach, jest nieważne - zauważył gość Polsat News. Zdaniem prof. Matczaka oznaczałoby to w praktyce, że "nie mamy parlamentu, nie mamy tych wszystkich ustaw".