- Wojewodowie rządu Donalda Tuska już sprawdzają i szukają miejsc, w których można będzie umieścić migrantów - powiedział Paweł Szrot z PiS. - Oznacza to, że zbliża się realizacja paktu migracyjnego - dodał. Polityk odniósł się do spotu PiS na temat migracji, w którym pokazano m.in. osoby o ciemnym kolorze skóry z oczami zasłoniętymi paskami. - Podpisuję się pod tą formą - stwierdził Szrot.

- Polacy powinni się przekonać, czym grozi polityka rządu Donalda Tuska - powiedział Paweł Szrot z PiS w "Gościu Wydarzeń 24". - To rządowi PiS zarzucano, że sprowadza setki tysięcy ludzi z krajów obcych kulturowo. A teraz środowiska liberalno-lewicowe wyłożyły na stół kartę rasizmu - dodał.

- Oznacza to, że zbliża się realizacja niekorzystnego dla Polski paktu migracyjnego - przekazał.

Jak zaznaczył polityk PiS, Polska będzie musiała przyjmować tych migrantów lub płacić kary gdyby ich nie przyjęła.

- Z tego, co wiemy wojewodowie rządu Donalda Tuska już sprawdzają i szukają miejsc, w których można będzie umieścić migrantów - przekazał Szrot. - A niemiecka policja bezprawnie dokonuje puch-backów migrantów na stronę polską - stwierdził.

- To działanie było niezgodne także z zasadami relacji międzynarodowych. Korytarzowa rozmowa Tuska z Scholzem tego nie zmieni - powiedział polityk PiS, komentując reakcję polskiego rządu na działania niemieckich służb.

- Nie jest to twarde przedstawianie polskiego stanowiska. To szukanie pretekstu, że w ogóle rozmawiano - dodał.

WIDEO: Paweł Szrot w "Gościu Wydarzeń 24": Rząd Tuska szuka ośrodków, które mogą przyjąć migrantów

Paweł Szrot o spocie na temat migracji: Myślę, że PiS zyska na tym

Polityk zapytany o ostatni spot jego ugrupowania na temat migracji, przekazał, że "tam nie ma żadnych fikcyjnych wydarzeń, wszystko ma pokrycie w faktach". - Podpisuję się pod tą formą - podkreślił.

- Tam nie ma żadnego szczucia. Myślę, że PiS zyska na tym, gdy będzie przedstawiać cała prawdę bez owijania w bawełnę - powiedział Szrot. - Każda partia powinna się na tym zachowaniu wzorować - przekazał.

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało we wtorek w mediach społecznościowych nagranie, w którym pokazano m.in. osoby o ciemnym kolorze skóry z oczami zasłoniętymi czarnymi paskami. Nagranie wywołało ostre reakcje niektórych internautów, którzy zarzucili partii, że materiał może doprowadzić do ataków na tle rasistowskim. Politycy partii Razem przekazali, że ugrupowanie złoży zawiadomienie do prokuratury ws. spotu.

14 maja ministrowie finansów państw należących do Unii Europejskiej zatwierdzili pakt migracyjny. Przeciwko głosowały tylko trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry. Przepisy mają określać sprawy migracji w UE, w tym kwestie związane z pomocą udzielaną krajom znajdującym się pod presją migracyjną.

Polski strona skrytykowała główny element paktu, jakim jest obowiązkową solidarność przewidującą przyjmowanie migrantów. W przypadku odmowy przez dany kraj, państwo będzie musiało zapłacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.