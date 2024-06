Władimir Putin przybył we wtorek do Korei Północnej. To pierwsza wizyta dyktatora w tym kraju od 24 lat. - Rosja zawsze wspierała i nadal będzie wspierać naród koreański w jego walce z podstępnym wrogiem - deklarował Putin. Podczas wizyty odbędzie się koncert, przyjęcie, a także liczne występy. Z doniesień mediów wynika również, że w Pjongjangu trwają przygotowania do parady wojskowej.