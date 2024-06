Łukasz Lipiński przez 15 lat - od 1997 do 2012 roku - pracował w "Gazecie Wyborczej". Zaczął w gdańskim oddziale, potem trafił do warszawskiej centrali i działu gospodarczego. Później szefował działowi zagranicznemu, a w końcu działowi krajowemu.

Nie żyje dziennikarz "Polityki" Łukasz Lipiński

Po odejściu z "GW" tworzył serwis analityczny Polityka Insight, gdzie był dyrektorem do spraw analiz. W 2018 roku został redaktorem naczelnym Polityka.pl, serwisu internetowego gazety. Komentował również bieżące wydarzenia w innych mediach, m.in. w programach "Cztery strony prasy" i "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Łukasz Lipiński rok skończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Gdy rok temu dowiedział się o chorobie, wracał do Gdańska i jeździł nad Bałtyk jeszcze częściej. Jak podkreślono w redakcyjnym komunikacie, dziennikarz był wielkim fanem piłki nożnej (kibicował Lechii Gdańsk, pasjami oglądał Premier League) i muzyki: rockowej, punkowej, alternatywnej, polskiej i światowej.

"Dziennikarz, wnikliwy redaktor, najlepszy szef. Mąż i tata. Żegnamy go z wielkim żalem i niedowierzaniem. Będzie nam go bardzo brakować". (...) Chorobie nie poddawał się właściwie nigdy: podróżował, spotykał się, pracował, planował. Żył na 100 procent, tak chciał" - w takich słowach pożegnała go redakcja "Polityki".