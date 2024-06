Kłopoty gwiazdy muzyki pop. Artysta stanie przed sądem

W poniedziałkową noc Justin Timberlake bawił się na imprezie w American Hotel w Hamptons w stanie Nowy Jork - przekazał portal TMZ.

Dodano, że artysta po przyjęciu wsiadł do auta i odjechał, zahaczając o znak drogowy. Tę sytuację dostrzegli patrolujący okolicę policjanci, którzy zaczęli śledzić auto Timberlake'a.

Po pewnym czasie funkcjonariusze zatrzymali samochód i poprosili kierowcę, aby poddał się badaniu stanu trzeźwości. Jak przekazał portal, artysta miał odmówić.

Na miejscu pojawili się znajomi artysty, którzy usiłowali przekonać policję, aby zostawili muzyka w spokoju. Żadne prośby nie poskutkowały i ostatecznie Timberlake został skuty w kajdanki i przewieziony na komisariat. Całe zdarzenie miała zarejestrować kamera policyjna.

Rzecznik lokalnego departamentu policji w przekazał, że piosenkarz przebywa w areszcie. Nie podano informacji o wyjściu Timberlake'a za kaucją.

Wiadomo, że Timberlake odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Rozprawę zaplanowano na wtorek. Menadżer artysty nie skomentował sprawy.

43-letni Justin Timberlake ma w najbliższy weekend dwa koncerty w Chicago, w przyszłym tygodniu występuje również dwa razy w Nowym Jorku - w ramach trasy koncertowej "The Forget Tomorrow World Tour" wspierającej jego szósty album studyjny "Everything I Thought It Was".

Timberlake po raz pierwszy zyskał ogromną popularność jako członek boysbandu *NYSNC pod koniec lat 90. W 2002 roku rozpoczął samodzielną karierę. Jego pierwsza solowa płyta, "Justified", sprzedała się w milionach egzemplarzy.

Artysta zdobył 10 nagród Grammy, cztery nagrody Emmy oraz wiele nagród Billboard Music Awards i MTV Video Music Awards. Timberlake był nominowany do Oscara i Złotego Globu za piosenkę do filmu "Trolle".