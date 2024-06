Sieć Euronet poinformowała, że we wtorek przeprowadza strajk, który ma na celu zwrócenie uwagi na "obecną sytuację operatorów bankomatów w Polsce". W związku z tym dostęp do gotówki u tego operatora będzie ograniczony.

Euronet poinformował, że we wtorek 18 czerwca dostęp do gotówki będzie ograniczony. W ramach akcji protestacyjnej sieć obniżyła limit wypłat do 200 zł podczas jednej transakcji.

Protest Euronetu

Klienci korzystający z bankomatu mogą zostać powitani komunikatem informującym o zmianach: "Protest. Dziś wypłacisz tylko do 200 PLN podczas jednej transakcji!".

"Postulujemy zmianę obecnego systemu pobierania opłaty za transakcje krajowej wypłaty gotówki przez operatorów bankomatów od VISA, Mastercard i BLIK oraz dostosowania go do poziomu uwzględniającego realne koszty świadczenia tej usługi" - czytamy w komunikacie Euronetu.

Cała branża od lat zmaga się z niskimi marżami. Właściciele sieci Euronet zwracają uwagę, że także stawki wypłat przy pomocy kodów BLIK nie zmieniły się od 2015 roku.

"Od 14 lat stawka za wypłatę gotówki kartą krajową, a od 2015 roku także przy użyciu kodu BLIK, jaką płacą VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) operatorom bankomatów praktycznie nie zmieniła się" - czytamy.



Euronet przekazał, że nawet największe sieci są na skraju rentowności. Euronet należy do tej grupy. Obsługuje ok. 7,5 tys. z ponad 22 tys. wszystkich automatów w kraju.

"Bankomaty nigdy nie były tak istotne dla użytkowników w historii bankowości polskiej jak teraz - nigdy wcześniej nie obsługiwały tak dużych przepływów gotówkowych będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Przy mniejszej liczbie oddziałów bankowych i zamykaniu obsługi kasjerskiej, sieci bankomatowe stały się krytycznym elementem infrastruktury finansowej kraju" - czytamy w komunikacie.

Informacja o akcji protestacyjnej została zamieszczona na stronach Euronetu, a także mBanku, który do niedawna współpracował z Euronetem. Komunikat jest także odtwarzany po połączeniu się z infolinią operatora.