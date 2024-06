Jarosław Kaczyński 18 czerwca obchodzi 75. urodziny. Z tej okazji Marcin Fijołek pytał w programie "Graffiti" swojego gościa - posła PiS Radosława Fogla - co ucieszyłoby jego szefa. Jak stwierdził, z pewnością zadowoliłaby go książka, ale jest coś, z czego prezes PiS cieszyłby się bardziej.

Jarosław Kaczyński 18 czerwca obchodzi 75. urodziny. W tym roku wyjątkowo wiążą się z tym specjalne benefity. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny - ZUS przyzna go prezesowi PiS z urzędu.

75. urodziny Jarosława Kaczyńskiego

Kaczyński może liczyć na ok. 330 zł brutto dodatkowego świadczenia, którego kwota obowiązuje od 1 marca do 28 lutego 2025 roku. Podlega ona waloryzacji w marcu. Dodatek pielęgnacyjny ZUS wypłaca razem z rentą lub emeryturą.

WIDEO: Radosław Fogiel w "Graffiti" o urodzinach Jarosława Kaczyńskiego

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są uznawane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub takim, które ukończyły 75 lat.

Najlepszy prezent dla Kaczyńskiego. "Zakończenie działań rządu"

O to, co - poza dodatkiem - może ucieszyć Jarosława Kaczyńskiego w urodziny, Marcin Fijołek pytał gościa porannego "Graffiti".

- Dodatek to chyba najmniejsze z jego zainteresowań. (...) Pan prezes z pewnością ucieszyłby się z książki, choć zawsze też mówi, że zawsze ma za mało czasu, by je czytać w takiej ilości, w jakiej by chciał. Na pewno najlepszym prezentem byłoby zakończenie działań tego obecnego, nieudolnego rządu - podsumował gość Marcina Fijołka.

Poseł PiS dodał, że już od wielu lat prezes - "ponieważ to również rocznica jego świętej pamięci brata" - upamiętnia go.

W tym roku uroczystą mszą na Wawelu.