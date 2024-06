Spotkanie Holandii z Polską na Volksparkstadion rozpocznie się o godz. 15. "Policja spodziewa się znacznych utrudnień w ruchu w okolicach St. Pauli z powodu przemarszu około 40 tys. holenderskich kibiców wczesnym popołudniem" - pisze w niedzielę portal stacji ntv.

Polska-Holandia. Władze zwróciły się do kibiców

Duże natężenie ruchu spodziewane jest także wokół stadionu. Władze zalecają kibicom korzystanie z transportu publicznego przed i po meczach mistrzostw Europy w Volkspark.

Wszystkie mecze odbywające się w Hamburgu będą również transmitowane dla publiczności na olbrzymim ekranie ustawionym na Heiligengeistfeld.

Portal zwraca uwagę, że w drużynie Polski prawdopodobnie zabraknie czołowego napastnika Roberta Lewandowskiego, a "w silnej grupie D" znajdują się również Francja i Austria.

O sytuacji reprezentacji w niedzielę rozmawiali eksperci w "Cafe Euro Cast".

- Robert to jest niesamowity zawodnik w drużynie, która gra w ataku pozycyjnym. Jeżeli podporządkujesz drużynę pod Lewandowskiego, to on będzie strzelał gole. Ale jak masz drużynę, która nie potrafi grać w ataku pozycyjnym i nękać na połowie przeciwnika, to Roberta nie ma i wtedy musisz szukać innej alternatywy. Nigdy nie powiem, że jest dobrze, że nie ma Roberta, bo to nie jest normalne nie mieć takiego napastnika i mówić, że jest dobrze - mówił Tomasz Hajto w "Cafe Euro Cast".

