To nie koniec niebezpiecznych zjawisk w pogodzie. W niedzielę przez kraj przejdą burze, którym towarzyszyć będą obfite opady deszczu.

Popada głównie od wschodniego Pomorza, przez Kujawy, zachodnią część województwa mazowieckiego, woj. łódzkie, po śląskie. We wschodnich i centralnych regionach kraju wystąpią z kolei burze, także z gradem oraz porywisty wiatr do 70 km/h.

Burze i ulewy. Sypią się ostrzeżenia

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przez burzami w części województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Dodatkowo na Pomorzu mogą wystąpić ulewy.

"Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie mały grad" - podało IMGW.

W niedzielę najwyższa temperatura spodziewana jest na wschodzie - tam do 26 st. Celsjusza. Ciepło będzie też na krańcach zachodnich - do 25 st. Najchłodniej ma być tam, gdzie będzie najwięcej opadów - od 16 do 20 st. Celsjusza.

Pogoda się zmieni. Nadchodzi fala upałów

W nocy z niedzieli na poniedziałek wschód kraju jeszcze z zanikającymi burzami i przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie pogodnie. Mogą pojawić się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m.

W kolejnym tygodniu do Polski dotrą upały, a wraz z nimi powrócą burze. - Już niestety bardziej gwałtowne - poinformowała synoptyczka IMGW Anna Woźniak.