Szybszy internet. Unikaj tego obok routera Wi-Fi

Konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych powoduje, że na budynkach usługowych i mieszkalnych znajdują się urządzenia od różnych dostawców sieci internetowych. Taki natłok wpływa w dużym stopniu na przepustowość sieci bezprzewodowej. Prowadzi to między innymi do zakłóceń i osłabienia sygnału.

Przepustowość sieci bezprzewodowej a zakłócenia internetu

Bliskie sąsiedztwo wielu urządzeń elektronicznych ma bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości fal wysyłanych przez router. Liczne bibeloty, ustawione na półkach, stolikach lub szafkach, również mogą wpływać na jakość sygnału. W szczególności te, które wykonane są z metalu, który nie przewodzi fal używanych we współczesnym standardzie Wi-Fi.

Te sprzęty zakłócają internet

Serwis kobieta.interia.pl podpowiada też, że sygnał Wi-Fi mogą zakłócać takie urządzenia gospodarstwa domowego, jak np. zmywarki, piekarniki, kuchenki i mikrofalówki. Składają się one z elementów elektrycznych oraz metali, które są źródłem zakłóceń elektrycznych.

Na przykład większość kuchenek mikrofalowych działa w paśmie 2,4 GHz, w którym pracuje sporo urządzeń bezprzewodowych. Włączenie mikrofalówki i natychmiastowe pogorszenie działania sieci wskazuje, że przyczyna znajduje się w kuchni.

Zakłócenia Wi-Fi mogą być również powodowane przez aparaty słuchowe, lampki choinkowe oraz akwaria. Również meble, czy same ściany mogą powodować, że sygnał Wi-Fi będzie znacznie słabszy.

Ustawienie routera w odpowiednim miejscu rozwiąże problem

Salon to pomieszczenie, w którym często umieszcza się router, ponieważ służy ono do rozrywki, przyjmowania gości, odrabiania lekcji, przygotowywania do pracy, czy do samego relaksu.

Chcąc zamaskować niepasujący do wystroju element, jest on chowany w szafkach, szufladach lub za telewizorem. Takie nieumyślne działanie osłabia, a nawet zrywa sygnał Wi-Fi.

Telewizor, niezależnie od wielkości, jako urządzenie elektroniczne, zakłóca fale wysyłane przez router. Przez to też umieszczenie routera za telewizorem uniemożliwia swobodne rozchodzenie się sygnału.

Aby zwiększyć zasięg internetu, powinno się go ustawić w miejscu gwarantującym rozsyłanie fal bez przeszkód. Zamiast chować go w kryjówkach, lepiej wyeksponować go na wyższej szafce lub w centralnym punkcie mieszkania. Pozwoli na szybsze uruchamianie się wyszukiwanych stron.

red / polsatnews.pl