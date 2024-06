Pierwszą sylwetką, którą w rankingu "najdziwniejszych europosłów" opisuje portal Politico jest popularny cypryjski YouTuber Fidias Panayiotou, który został wybrany jako kandydat niezależny. 25-latka obserwuje 2,1 miliona subskrybentów. Jednymi z najpopularniejszych jego filmików są: "Zmusiłem Elona Muska do przytulenia mnie", "Stałem przez cztery dni z rzędu" oraz "Mieszkałem na lotnisku przez 7 dni za darmo". Jego planem na tę kadencję jest założenie własnej partii.

Kolejną opisywaną w zestawieniu osobą jest Galato Alexandraki, która przed rozpoczęciem kariery politycznej była rzeźniczką w Tracji. Jest również emerytowaną hodowczynią bydła, która prowadzi sklep mięsny w Aleksandropolis w północnej Grecji. Jednak to nie jej profesja najbardziej przyciągnęła uwagę analityków. W sieci nie ma ani jednego jej zdjęcia, nie udzieliła żadnego wywiadu, a na kampanię nie wydała ani grosza. W swoim okręgu jest tak znana, że zdobyła mandat, lecz nie wiadomo, czy zdecyduje się go przyjąć.

Ranking "najdziwniejszych europosłów". Uwagę mediów przykuli Polacy

W rankingu pojawiły się również polskie akcenty. Grzegorz Braun, który obejmie mandat europosła z ramienia Konfederacji, wylądował w zestawieniu ze względu na "zamiłowanie do niszczenia akcentów religijnych". Dziennikarze przypomnieli, że polityk zgasił za pomocą gaśnicy w Sejmie świece chanukowe oraz zdewastował choinkę ozdobioną bombkami z flagami UE i Ukrainy.

Oprócz niego z Polski na liście znalazł się Daniel Obajtek, który wywalczył sobie miejsce w PE z listy Prawa i Sprawiedliwości. "Politico" zdecydowało się go uwzględnić, ponieważ polityk dwukrotnie nie stawił się na komisji ds. afery wizowej argumentując, że woli skupić się na prowadzeniu kampanii. Portal zauważa, że teraz w Brukseli będzie pracował razem z Michałem Szczerbą, który jest przewodniczącym tej komisji.

Kto dostał się do PE? Influencer, gwiazda hip-hopu i skazaniec

W rankingu opisano też losy Luisa Péreza z Hiszpanii, który przemawiając do setek tysięcy swoich obserwatorów na YouTube, Instagramie i Facebooku zapowiedział, że chce "zniszczyć system i odbudować go od zera". Skrajnie prawicowy influencer znany jest ze swoich kontrowersyjnych poglądów na temat przerywania ciąży oraz migrantów.

Do PE wybrano również Itzo Hazarta - hip-hopowego artystę, który zdobył mandat w Bułgarii dla partii We Continue The Change. Jego utwory zdobyły miliony odsłuchań w Internecie i są puszczane podczas protestów antykorupcyjnych. Teledysk do piosenki "I Have A Guy" przedstawia go podróżującego po Bułgarii, naprawiającego skorumpowane części bułgarskiego systemu państwowego.

W rankingu znalazł się też Fredi Beleri, który świętował wybór na europosła z ramienia partii Nowa Demokracja w albańskim więzieniu. Beleri został wybrany na burmistrza albańskiego nadmorskiego miasta Himarë zaledwie kilka dni po tym, jak został aresztowany za kupowanie głosów. W więzieniu spędzi dwa lata.