- Do końca roku zakończymy pierwszy etap wzmocnienia zapory i tej fizycznej, i tej optoelektronicznej - powiedział w programie "Lepsza Polska" wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Polityk zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy, który wzmocni pod względem prawnym działania służb na granicy. - Granica będzie bezpieczniejsza niż do tej pory - zapewnił.

Od czwartku na ok. 60 km polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem obowiązuje czasowy zakaz przebywania. Początkowo premier Donald Tusk zapowiadał, że strefa buforowa będzie obowiązywała dwa kilometry od granicy.

Później jednak zmienił zdanie. Ostatecznie objęty jest nią w większości obszar 200 metrów od linii granicy. Jedynie w rejonie rezerwatów przyrody są to dwa kilometry od granicy.

"Kilkaset milionów" na wzmocnienie zapory na granicy

- Ta strefa, z nielicznymi wyjątkami, nie obejmuje w zasadzie miejsc zamieszkałych, domostw. W związku z tym jej szkodliwe oddziaływanie z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, będzie niewielkie - powiedział w programie "Lepsza Polska" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Polityk zapewnił, że osoby które poniosą szkody w związku ze strefą, mogą ubiegać się o odszkodowania.

Przypomniał również, że strefa "jest jednym z wielu narzędzi, które rząd stosuje, żeby zapanować nad sytuacją na granicy".

- Już wiele miesięcy temu, gdy zobaczyliśmy, że zapora stojąca na granicy ma tak wiele słabości i jest nieszczelna, podjęliśmy decyzję o jej uszczelnieniu. Dzisiaj już otworzyliśmy oferty w przetargu, a do końca roku zakończymy pierwszy etap wzmocnienia zapory i tej fizycznej i tej optoelektronicznej - przekazał.

Jak dodał będzie to kosztowało kilkaset milionów złotych. Zapowiedział również, że w przyszłym roku wzdłuż granicy wybudowana zostanie utwardzona droga, by służby mogły sprawnie reagować na próby przekroczenia granicy.

- Zmieniamy również taktykę działania naszych służb, tak by wykonywali te interwencje w w warunkach o wiele bardziej bezpiecznych niż do tej pory, zmieniamy też przepisy. W przyszłym tygodniu w Sejmie będzie projekt ustawy, który wzmocni pod względem prawnym żołnierzy i funkcjonariuszy w ramach interwencji, które będą podejmowali - powiedział wiceminister.

- W wyniku tych działań granica będzie bezpieczniejsza niż do tej pory - dodał.

Sytuacja przy granicy. "Gwarantuję, że jest bezpiecznie"

Ze zmniejszenia strefy buforowej zadowolony jest wójt Białowieży wójt Albert Litwinowicz. - Mam nadzieję, że to trochę uspokoi naszych mieszkańców, przede wszystkim przedsiębiorców, bo poprzednie obostrzenia bardzo ich dotknęły - stwierdził.

- Wtedy było tak, że praktycznie każdy turysta wjeżdżający na nasz teren był legitymowany. Później był całkowity zakaz przebywania. Odbiło się to bardzo mocno na gminie, przedsiębiorcach, mieszkańcach. Teraz będzie zupełnie inaczej - dodał.

Samorządowiec zapewnił również, że "jest bezpiecznie". - Największe zagrożenia działy i dzieją się na granicy, dlatego wszystko będzie mieściło się w tej strefie. Nigdy nie było tak, że było jakieś zagrożenie na terenie miejscowości, czy w jej okolicach - powiedział.

- Gwarantuję, że jest bezpiecznie - podkreślił.

Wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie władz województwa z przedsiębiorcami i innymi grupami społecznymi i zawodowymi.

- Konkluzja tych rozmów była taka, że trzeba głośno mówić o tym, że ten region z punktu widzenia mieszkańca i turysty jest bezpieczny. Wszystko to, co jest niebezpieczne dzieje się przy granicy - powiedział.

Tekst jest aktualizowany.

Strefa buforowa na granicy

Strefa buforowa na granicy z Białorusią ma ułatwić działanie polskich służb.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi zostało wydane na podstawie ustawy o ochronie granicy państwowej. Przepisy określają, kto może przebywać na obszarze objętym zakazem przebywania. To - jak wynika z przepisów - m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby pracujące w strefie czy pobierające naukę, a także właściciele nieruchomości położonych w obszarze objętym zakazem.

Jednocześnie w uzasadnionych wypadkach - jak podkreślono w przepisach - właściwy miejscowo komendant placówki SG może wydać zezwolenie na przebywanie na określony czas i na określonych warunkach w strefie. Dotyczy to m.in. dziennikarzy.

