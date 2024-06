Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wieczorem przybył do Niemiec. W Berlinie rozpocznie się we wtorek konferencja na temat odbudowy Ukrainy. "Z kanclerzem Olafem Scholzem będziemy rozmawiać o dalszym wsparciu obronnym, rozwoju ukraińskiego systemu obrony powietrznej, wspólnej produkcji broni" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek późnym wieczorem o swoim przyjeździe do Berlina, gdzie spotka się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i weźmie udział w konferencji na temat odbudowy swojego kraju. Wygłosi także przemówienie w Bundestagu.

"Kanclerz Scholz i ja omówimy dalszą pomoc wojskową, rozbudowę ukraińskiego systemu obrony powietrznej i wspólną produkcję broni" – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

To jego trzecia wizyta w Berlinie od rozpoczęcia eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę ponad dwa lata temu.

Niemcy. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy

W Berlinie rozpocznie się we wtorek dwudniowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy (URC2024) z udziałem Zełenskiego i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Wezmą w niej udział czołowe osobistości z rządów, organizacji międzynarodowych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, w tym szefowie dyplomacji Ukrainy, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz specjalna przedstawiciel USA ds. gospodarczej odbudowy Ukrainy Penny Pritzker.

Głównym celem URC2024 jest dalsza mobilizacja międzynarodowego wsparcia dla odbudowy, reform i modernizacji Ukrainy.

Paweł Kowal: Mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia

W ambasadzie RP w Berlinie odbyło się w poniedziałek wieczorem spotkanie związane z konferencją. Obecny na spotkaniu szef Rady ds. Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal podkreślił, że "mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia, pokazania, mamy dużo propozycji".

- Dzisiaj odbyła się platforma koordynacyjna grupy G7. Jako Polska pierwszy raz mieliśmy tam reprezentację, jako obserwator, ale mogliśmy mówić. Myślę, że tych treści było sporo. Oprócz tego dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie rady doradców biznesowych dla grupy G7 - powiedział Paweł Kowal w wystąpieniu otwierającym spotkanie w ambasadzie.

- Zależało nam, żeby przyjechało jak najwięcej osób - podkreślił Kowal, z którym do Berlina przybyła duża grupa polskich przedstawicieli biznesu, specjalistów oraz samorządowców.

Opowiadając o berlińskiej konferencji Paweł Kowal podkreślił, że "będą spotkania polityczne, będzie takie miał minister (spraw zagranicznych) Sikorski, będę miał ja. Ale będą też spotkania środowiskowe - biznesowe, samorządowe (...) w różnych formatach, pokazujące nasz potencjał".

- Mój cel, nasz cel, cel pana premiera - ja to robię z pouczenia pana premiera Donalda Tuska - jest taki, żeby pokazać, że w różnych dziedzinach mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia, pokazania, mamy dużo propozycji. To nie zawsze są pieniądze - chociaż pieniądze też - ale często jest to doświadczenie, czas, kontakty. Mamy się czym dzielić - powiedział.

