Hunter Biden, syn Joe Bidena, został we wtorek uznany winnym postawionych mu trzech zarzutów. Chodzi o zakup i używanie broni palnej, w czasie, gdy regularnie zażywał niedozwolone substancje. Jest to pierwszy proces w historii Stanów Zjednoczonych, w którym winny okazało się dziecko obecnego prezydenta państwa. - Przyjmuję do wiadomości wynik procesu - skomentował Joe Biden.