Nieudany powrót do polityki Jacka Kurskiego. Mimo wysokiego miejsca na liście PiS były europoseł nie zdobył euromandatu. - Internet odgrywa coraz większą rolę, ci co stawiali na ten rodzaj komunikacji mieli lepsze rezultaty. To był błąd Kurskiego, że był tam za mało obecny - ocenił Adam Bielan. Według polityka PiS wyniki wyborów to "pyrrusowe zwycięstwo" PO, a rządząca koalicja może się rozpaść.