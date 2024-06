W poniedziałek wieczorem Polacy rozegrali ostatni mecz przed rozpoczynającymi się za kilka dni mistrzostwami Europy. Biało-czerwoni pokonali na PGE Narodowym w Warszawie Turcję 2:1.

Polacy rozpoczęli spotkanie z Turkami w składzie: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Polska-Turcja. Prowadzenie do przerwy i uraz Lewandowskiego

W 12. minucie Lewandowski przyjął piłkę zagraną od Bednarka i skierował do Świderskiego, a ten pokonał Merta Gunoka. Strzelec gola w takcie celebracji doznał urazu stawu skokowego i po kilku minutach zastąpił go Krzysztof Piątek.

Nie był to koniec problemów zdrowotnych podopiecznych Michała Probierza. W 33. minucie boisko z urazem opuścił Lewandowski, dla którego było to 150. spotkanie w reprezentacji. Zastąpił go Kacper Urbański, który zadebiutował w kadrze kilka dni wcześniej w meczu przeciwko Ukrainie.

W końcówce pierwszej odsłony spotkania dominowali goście.

Zwycięstwo wyrwane w końcówce

Po przerwie Probierz dokonał trzech zmian. Bartosz Salamon zastąpił Dawidowicza, Jakub Moder Zielińskiego, a Sebastian Szymański Piotrowskiego.

W drugiej połowie Turcy rzucili się do ataku, a dużo pracy miał Szczęsny. Polacy zaczęli zagrażać tureckiej bramce w ostatnich 30 minutach. Doskonałą sytuację zmarnował Urbański.

Turcy nie odpuszczali i w 77. minucie ich kolejna próba tym razem zakończyła się powodzeniem. Baris Yilmaz po otrzymaniu podania obrócił się z piłką na linii pola karnego i umieścił ją w bramce Polaków.

Chwilę później z boiska zszedł Slisz, za którego wszedł Damian Szymański.

Na kilka minut przed końcem Piątek nie wykorzystał doskonałego podania Urbańskiego i zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem.

W 90. minucie długie podanie na lewe skrzydło dostał Zalewski, wbiegł w pole karne Turków i dokładnym uderzeniem umieścił piłkę w bramce Gunoka. Polacy wyrwali sobie zwycięstwo w końcówce spotkania, pokonując podopiecznych Vincenzo Montelli 2:1.

Euro 2024. Mecze Polaków

Pierwsze spotkanie na mistrzostwach Europy Polacy rozegrają 16 czerwca przeciwko Holandii, pięć dni później zmierzą się z Austrią. Ostatni mecz w fazie grupowej zagrają przeciwko Francji.