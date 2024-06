Magdalena Biejat w "Graffiti". Oglądaj od 7:40

Gościem poniedziałkowego "Graffiti" jest Magdalena Biejat z Partii Razem. Emocje po zakończonych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Transmisja do obejrzenia w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interia.pl od godziny 7:40.

W poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" pojawiła się Magdalena Biejat. - Spodziewaliśmy się lepszego wyniku - przyznała. - Nie ma dla mnie wątpliwości, że Lewica ma potencjał, by zachęcić więcej wyborców.

- Bylibyśmy nieodpowiedzialni, gdybyśmy nie traktowali tego poważnie. Wszyscy na Lewicy powinniśmy wziąć odpowiedzialność za te wyniki. Dzisiaj musimy pokazać, czym różnimy się od kolacji, przede wszystkim od PO. A różnimy się wieloma rzeczami. - wyjaśniła wicemarszałek - Jesteśmy głosem prosocjalnym i prodemokratycznym. Dzisiaj możemy zrobić wiele, aby wspierać te grupy, które wspieraliśmy dotąd.

Magdalena Biejat o wynikach wyborów. "Jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy"

- Obecny rząd funkcjonuje między innymi dlatego, że ma wsparcie Lewicy. W tym sensie mamy silny głos - powiedziała Magdalena Biejat - Musimy mobilizować naszych wyborców, zachęcić młodych ludzi do polityki. Wiele osób na te wybory po prostu nie poszło.

Marcin Fijołek zwrócił uwagę na pewne niezrozumienie programu Lewicy i jej poparcia dla rządu jako całości.

- Wydaje mi się, że potrzebny jest spójny głos Lewicy w najważniejszych sprawach. Musimy zastanowić się, co zrobić, żeby być jednogłośni - wyjaśniła wicemarszałek. - Jestem zdeterminowana, by ten plan jak najszybciej wypracować i wdrożyć w życie. - dodała.

"Trzeba wyciągnąć wnioski"

- Partia Razem startowała w tych wyborach razem z Nową Lewicą. Bierzemy wspólną odpowiedzialność za ten wynik. - powiedziała Biejat. - Program, z którym szliśmy do wyborów, był dobry. Problemem było pokazaniem wyborcom, że jesteśmy gotowi realizować ten program, a nasz głos jest odróżnialny od pozostałych. - dodała.

Prowadzący zwrócił uwagę na trudności, z jakimi spotyka się Lewica, próbując przeforsować swoje postulaty w Sejmie czy w Senacie.

- Mamy ludzi, mamy pomysły, mamy determinację. To, czego potrzebujemy dzisiaj, to odwagi w patrzeniu do przodu.

Fijołek zacytował słowa Sławomira Mentzena: "Konfederacja ma większe poparcie wśród kobiet niż Lewica". Ta sama partia uzyskała również wyższy wynik wśród młodych osób niż Lewica.

- Konfederacja kontestuje Europę w sposób destruktywny. Potrafią tylko negować i negować. To podkreśla potrzebę znalezienia głosu alternatywnego do PiSu - przekonuje Biejat. - Młodzi wyborcy potrzebują alternatywnego głosu do PiS i KO. Lewica must stać się takim głosem.

