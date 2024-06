- Rozgrzane do czerwoności emocje w dniach poprzedzających wybory bardzo na nie wpłynęły - powiedział szef BBN Jacek Siewiera, komentując rezultat głosowania do PE. - Nie służyło to rozmową na temat bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że teraz jest ten moment, że przejdziemy do pracy nad bezpieczeństwem, bo to nie są żarty - zaznaczył Siewiera.

- Minister Kolarski nadal będzie realizował swoje zadania w Kancelarii Prezydenta. To jest poniekąd dobra dla niej wiadomość - Siewiera skomentował wynik prezydenckiego ministra w wyborach do PE.

