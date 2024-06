Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 12 wyniosła 11,66 proc. - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak. Jak dodał, w poprzednich wyborach do europarlamentu, które odbyły się w 2019 roku, frekwencja o tej godzinie wynosiła 14,39 proc. Dekadę temu było to 7,31 proc., a 15 lat temu - 6,65 proc.

Szef PKW przekazał, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach wyniosła 28 674 345.

Jak dodał, do godz. 12 wydano karty do głosowania 3 344 688 osobom uprawnionym, co stanowi 11,66 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Najwyższa frekwencja

Najwyższą frekwencję na godzinę 12:00 zanotowano w okręgu wyborczym numer 4 - część województwa mazowieckiego (włącznie z Warszawą). Tam frekwencja wyniosła 13,92 proc.



Na drugim miejscu znalazł się okręg wyborczy numer 6 - woj. łódzkie z frekwencją 12,39 proc. Podium zamyka okręg wyborczy numer 10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie z wynikiem 12,13 proc.

W stosunku do liczby osób uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska (powiat nowodworski, woj. pomorskie). Do godz. 12 zagłosowało tam już 45,17 proc. osób uprawnionych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Najniższa frekwencja

Najniższą frekwencję na godzinę 12:00 zanotowano w okręgu wyborczym numer 7 - woj. wielkopolskie. Tam frekwencja wyniosła 10,57 proc.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się okręg wyborczy numer 8 - woj. lubelskie z frekwencją 10,62 proc. Podium zamyka okręg wyborczy numer 12 - woj. dolnośląskie i woj. opolskie z wynikiem 11,15 proc.

W stosunku do liczby osób uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Radłów (powiat oleski, woj. opolskie). Do godz. 12 zagłosowało tam 4,47 proc. osób uprawnionych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy 53 europosłów

W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybierzemy 53 europosłów (o jednego więcej niż poprzednio) spośród 1019 kandydatów. Wśród kandydatów 53 proc. stanowią mężczyźni, a 47 proc. to kobiety.

Aby wziąć udział w głosowaniu do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

ZOBACZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak oddać ważny głos?

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trwa cisza wyborcza

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach - 7.

Głosowanie zakończy się o godz. 21. Do tej godziny trwa więc cisza wyborcza.

W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. W lokalu wyborczym zabronione jest eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

