- Jestem tak szczęśliwy... Mamy prawo do radości i wzruszenia, ja nie ukrywam, że gdzieś w środku przełykam łzy, ale muszę być twardy - powiedział lider PO Donald Tusk. Według sondażu exit poll Ipsos na Telewizji Polsat, TVN i TVP wynika, że KO osiągnęło najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Według wstępnych danych sondażowych na KO zagłosowało 38,2 proc. wyborców, co daje 21 z 53 mandatów do PE.

- Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium - stwierdził Tusk tuż po ogłoszeniu badania exit poll. Nie krył, że jest poruszony osiągniętym wynikiem.

- Najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy chcieliby więcej, szybciej, wiadomo jesteśmy krajem ludzi ambitnych, który by chcieli wszystko natychmiast i czasami patrzą nas i mówią: poprawcie się będzie lepsi, to mam poczucie wielkiej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat - powiedział.

"Jesteśmy światłem nadziei dla Europy"

Premier podziękował też wyborcom, którzy się zmobilizowali. - Przecież oni wygrali - podkreślił.

- Czy wiecie, że my prawdopodobnie jako taka europejska partia osiągnęliśmy najlepszy wynik w Europie? - powiedział i dodał: pokazaliśmy, że nasze wybory, wysiłek ma wymiar szerszy. - Pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy - powiedział.

Tusk podkreślił, że "my będziemy umieli walczyć o interesy Polski jak nikt". - Mamy wykwalifikowanych, kompetentnych, uczciwych eurodeputowanych - dodał.

Stwierdził, że rządzący w Niemczech, we Francji nie mają powodów do radości. - Z tych wielkich, ambitnych państw, liderów UE Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja, uczciwość i Europa - mówił.

Podkreślił, że "jesteśmy liderem UE". - My w tym marszu dla dobrych spraw nie możemy się zatrzymać i obiecuję, że się nie zatrzymamy - powiedział.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki

Według sondażowych wyników Ipsos, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja. Kolejny jest komitet Trzeciej Drogi, a dalej Lewica.

W wyborach 9 czerwca Polacy wybrali swoich przedstawicieli do europarlamentu, który liczy 720 deputowanych. Delegacja Polski to 53 osoby.