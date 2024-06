Unia zagłosowała. Tak zmieni się Parlament Europejski

Choć Europejska Partia Ludowa utrzymała swoją pozycję, to w Parlamencie Europejskim może dojść do poważnych zmian. Straciły między innymi ugrupowania lewicowe. Mamy sondażowe wyniki wyborów europejskich z poparciem dla frakcji politycznych.

Sondażowe wyniki wyborów w krajach Unii Europejskiej aktualizuje ośrodek badania opinii Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli chodzi o wyniki grup politycznych w PE, największe powody do zadowolenia ma Europejska Partia Ludowa, która najprawdopodobniej zdobędzie 186 mandatów w 720-osobowym europarlamencie. EPL poprawiła wynik w stosunku do 2019, kiedy miała 182 mandaty. Członkiem EPL jest Platforma Obywatelska.

Na drugim miejscu są Socjaliści i Demokraci, którzy mogą liczyć na 133 mandaty. W 2019 roku ta grupa miała 154 europosłów. Trzecie miejsce zajmuje grupa Odnowić Europę - 82 mandaty. W 2019 grupa, jeszcze jako Liberałowie i Demokraci, miała 108 mandatów.

Czwarte miejsce przypadło Europejskim Konserwatystom i Reformatorom - 70 mandatów (do frakcji należy PiS). W 2019 roku mieli 62 europosłów. Piąta jest prawicowa grupa Tożsamość i Demokracja, która może liczyć na 60 mandatów. Poprzedniczka formacji - Europa Narodów i Wolności w 2019 roku miała 73 mandaty.

Zieloni zajmują kolejne miejsce i mogą liczyć na 53 mandaty. W 2019 mieli ich 74. Stawkę frakcji zamyka grupa Lewicy, która zdobywa 36 mandatów. W 2019 roku grupa miała 41 europosłów.

Kolejne 100 mandatów przypada europosłom nienależącym do grup politycznych.

Wyniki wyborów. Sondaż Parlamentu Europejskiego

Frakcje w Parlamencie Europejskim są kluczowe z punktu widzenia unijnej polityki i budowania koalicji, większości potrzebnych do przyjmowania kluczowych zmian w Unii Europejskiej.

By powstała grupa polityczna, potrzeba co najmniej 23 europosłów, którzy pochodzą co najmniej z siedmiu państw członkowskich.

"Prognoza Parlamentu Europejskiego przedstawia jego przewidywany skład wynikający z wyborów, ustalony przez Verian jako podsumowanie dostępnych wyników, szacunków lub danych wyborczych publikowanych w państwach członkowskich po zakończeniu głosowania. Prognoza opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu bez wpływu na skład nowo wybranego Parlamentu" - wyjaśnia Parlament Europejski.