Policja z Gorzowa Wielkopolskiego ustala okoliczności wysadzenia bankomatu w Kłodawie. Do zdarzenia doszło w nocy - ok. 2:30 - z soboty na niedzielę.

Incydent w Kłodawie. Sprawcy nie osiągnęli celu

Jak poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, bankomat znajdował się przy jednym z supermarketów w Kłodawie. Urządzenie zostało doszczętnie zniszczone, ale złodziejom najwyraźniej nie udało się ukraść kasetki z pieniędzmi.

- Trwają czynności mające na celu zatrzymanie sprawców. Wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie nie osiągnęli zamierzonego celu i nie udało im się zabrać kasetki z gotówką - dodał Jaroszewicz. Policja poszukuje w związku z incydentem trzech osób.

Chociaż ostatecznie do kradzieży nie doszło, to sprawcy zdarzenia muszą liczyć się z konsekwencjami. Za kradzież z włamaniem lub jej usiłowanie grozi do 10 lat więzienia. Za zniszczenie mienia - do pięciu lat więzienia.