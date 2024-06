Wielka mobilizacja w metropoliach. Szczegółowe dane o frekwencji

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP. Najmniej osób zagłosowało na wsiach, a najwięcej w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Jak się okazuje najmniej osób zagłosowało na wsiach. Tam do urn poszło jedynie 35,5 proc. uprawnionych do głosowania. Niewiele lepiej wypadły małe miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców, gdzie głosy oddało 38,4 proc. osób.

W miastach, gdzie liczba mieszkańców wynosi od 51 do 200 tys. mieszkańców głosy oddało 41,2 proc. W dużych miastach między 201, a 500 tys. mieszkańców do urn poszło 45 proc. osób.

Najwięcej osób głosowało w dużych miastach, powyżej 500 tys. mieszkańców. Tam do urn poszło ponad 51,1 proc. uprawnionych.

Wieś - 35,5 proc.

Miasto do 50 tys. - 38,4 proc.

Miasto 51-200 tys. - 41,2 proc.

Miasto 201-500 tys. - 45,0 proc.

Miasto pow. 500 tys. - 51,1 proc.

Frekwencja niższa niż w 2019 roku

Podobnie frekwencja rozkładała się w wyborach do PE w 2019 roku. Wówczas najmniej głosów również oddano na wsiach i w małych miejscowościach do 50 tys. Tam zagłosowało odpowiednio 39 i 45 proc. osób.



Najwięcej osób głosowało w miastach do 500 tys. mieszkańców i w miastach o liczbie ludności powyżej 500 tys. Zagłosowało tam odpowiednio 53,43 i 58,59 proc. wyborców.