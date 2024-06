Strzelanina w pobliżu szkoły w Los Angeles. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Jedna osoba zginęła, a co najmniej cztery zostały ranne w strzelaninie do której doszło w pobliżu jednej ze szkół w Los Angeles. Śledczy podkreślają, że incydent nie był związany z tą placówką.

Miejscowa policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w piątek wieczorem miejscowego czasu. Doszło do niej w pobliżu Compton College. Śledczy podkreślają jednak, że incydent nie był bezpośrednio związany ze szkołą.

"Los Angeles Times" podaje, że strzelania miała miejsce na prywatnej posesji podczas imprezy przy basenie.

Na miejscu odnaleziono martwego mężczyznę oraz cztery osoby z ranami postrzałowymi. Media podają, że ranni to mężczyzna i trzy kobiety. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Blisko 200 masowych strzelanin w USA

Póki co nie wiadomo w jakim są stanie, ani co było motywem strzelaniny.

Do zdarzenia doszło w Dzień Świadomości Przemocy z Użyciem Broni. Z tej okazji, zaledwie kilka godzin wcześniej, wiceprezydent USA Kamala Harris zaapelowała o zaostrzenie przepisów ws. dostępu do broni.

"Mamy 159. dzień 2024 roku, a w tym czasie doszło już do prawie 200 masowych strzelanin. W Dniu Świadomości Przemocy z Użyciem Broni nadal wzywamy ustawodawców do działania. Potrzebujemy nowelizacji przepisów dotyczących czerwonej flagi ("red flag laws" - prawo pozwalające na odebranie broni osobom uznanym za niebezpieczne - red.) i bezpiecznego przechowywania broni oraz zakazu posiadania broni szturmowej. Nie mamy ani chwili, ani życia do stracenia" - napisała.