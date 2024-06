W uzasadnieniu projektu wskazano, że tegoroczny wzrost stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wymagał również podwyższenia stawek uposażenia zasadniczego dla pozostałych grup żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Mowa tutaj o żołnierzach WOT oraz żołnierzach Aktywnej Rezerwy i Pasywnej Rezerwy.

Podwyżki dla żołnierzy niezawodowych od 1 lipca

Żołnierze niezawodowi otrzymują uposażenie w stawce dziennej za każdy dzień służby wojskowej w jednostce wojskowej. Minister obrony narodowej, opracowując nową tabelę stawek uposażenia, uwzględnił brak obciążeń publicznoprawnych dotyczących uposażeń zasadniczych żołnierzy niezawodowych.

Chodzi tutaj o brak opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz brak składki zdrowotnej. Wzięto również pod uwagę zróżnicowaną wysokość podwyżki uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2024 roku, zależnie od grupy uposażenia zasadniczego zajmowanego stanowiska służbowego.

W rezultacie stawki dla szeregowych wzrosną od 16,8 proc. do 19,9 proc., dla podoficerów od 10,3 proc. do 19,7 proc., a dla oficerów do 7,5 proc. w porównaniu do tych obecnie obowiązujących.

Nowe stawki dla żołnierzy od 1 lipca. Tabela

Proponowane stawki podano w postaci uzależnionych od stopnia wynagrodzeń za dzień służby w jednostce, np. udziału w ćwiczeniach:

wynagrodzenie dla niezawodowego szeregowego ma wynieść 169 zł za dzień służby.

Lp. Stopień wojskowy Wysokość stawki w kwocie dziennej (w zł) 1. generał (admirał) 626 2. generał broni (admirał floty) 526 3. generał dywizji (wiceadmirał) 451 4. generał brygady (kontradmirał) 371 5. pułkownik (komandor) 331 6. podpułkownik (komandor porucznik) 281 7. major (komandor podporucznik) 251 8. kapitan (kapitan marynarki) 240 9. porucznik (porucznik marynarki) 235 10. podporucznik (podporucznik marynarki) 232 11. starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 222 12. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 219 13. chorąży (chorąży marynarki) 216 14. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 206 15. starszy sierżant (starszy bosman) 203 16. sierżant (bosman) 201 17. plutonowy (bosmanmat) 198 18. starszy kapral (starszy mat) 195 19. kapral (mat) 193 20. starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) 182 21. starszy szeregowy (starszy marynarz) 174 22. szeregowy (marynarz) 169

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że wzrost uposażeń dla żołnierzy niezawodowych wynika z podniesienia uposażeń żołnierzy zawodowych, które weszło w życie na początku roku. Podwyżki dla żołnierzy zawodowych wyniosły wtedy od 15,2 proc. do 25,4 proc. w porównaniu z ubiegłorocznymi uposażeniami.

