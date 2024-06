Barbara Sienkiewicz zmarła 7 czerwca w wieku 69 lat. Aktorka niedawno wyszła ze szpitala, ale wciąż miała problemy zdrowotne.

Informację o śmierci Barbary Sienkiewicz potwierdziła także policja. - Sprawa nie ma charakteru kryminalnego - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Ewa Kołdys, oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

ZOBACZ: Nie żyje Janusz Rewiński. Aktor miał 74 lata

Nie żyje Barbara Sienkiewicz. Aktorka została matką w wieku 60 lat

Barbara Sienkiewicz zagrała m.in. w serialach "M jak miłość", "Ranczo" i "Na dobre i na złe". Była jednak znana przede wszystkim za sprawą swoich prywatnych decyzji. W wieku 60 lat urodziła bliźniaki - Annę i Piotra. Wychowywała je sama. Nie wyjawiła nigdy kto jest ojcem jej dzieci oraz w jaki sposób zaszła w ciążę w tak późnym wieku.

- Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzną, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie - opowiadała rok temu.

Sienkiewicz została okrzyknięta najstarszą mamą w Polsce. Informację upublicznił w 2015 roku ówczesny prezes Związku Artystów Scen Polskich - Olgierd Łukaszewicz. Zwrócił się do Ewy Kopacz - wówczas szefowej rządu - o pomoc finansową dla aktorki.

ZOBACZ: Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Wzruszające słowa żony

Kobieta zdradziła wówczas także, że jest przygotowana na wszystko. Spisała wcześniej testament i zaplanowała, co stanie się z jej dziećmi.