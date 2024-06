Nie ma pewności, w jaki sposób zaatakowaną Mette Frederiksen - Duńskie media podają, że miała zostać uderzona lub pobita. "Premier jest zszokowana incydentem" - poinformowała jej kancelaria.

Atak na duńską premier

Informację o incydencie potwierdziły duńska policja oraz służby specjalne PET, ale odmówiły podania dalszych szczegółów.

Media poinformowały, że Frederiksen, będąca szefową socjaldemokratów, brała udział w kampanii Christel Schaldemose - kandydatki swojej partii do PE. Do ataku miało dojść już po zakończeniu spotkania.

W piątkowy wieczór Christel Schaldemose przekazała duńskiej agencji prasowej Ritzau, że obecność Mette Frederiksen w Kultorvet nie miała związku z jej kampanią.

Wielu ministrów duńskiego rządu wyraziło swoją dezaprobatę dla agresji. "Każdy atak na wybranego w wyborach polityka to atak na całą naszą demokrację" - oświadczył minister kultury Jakob Engel-Schmidt. "To nie jest Dania" - podkreślił minister obrony Troels Lund Poulsen.

Komentarz zamieścił także Peter Skaarup z Danmarksdemokraterne (Duńscy Demokraci). Podobnie jak inni politycy stanowczo potępił atak na premier.

"Można się nie zgadzać co do polityki, ale przemoc jest i będzie całkowicie niedopuszczalna. Swoje myśli kieruję do premier Mette Frederiksen, której bez względu na wszystko należy pozwolić na prowadzenie kampanii wyborczej bez narażania się na brutalne ataki. Dobrze, że sprawca został już aresztowany" - napisał na X Peter Skaarup.

Również zagraniczni politycy potępili atak na duńską polityk. - Mam szczerą nadzieję, że czuje się dobrze. Atak na demokratycznie wybranego przywódcę jest także atakiem na naszą demokrację. Dziś wieczorem moje myśli i myśli mojej rodziny są z nią - napisał premier Szwecji Ulf Kristersson.