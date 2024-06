- To najbliższe lata zdecydują w jakim kierunku będzie podążać całą UE - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Jako Polak, jako polityk i jako prezydent zawsze byłem, jestem i będę za suwerenną Rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach - dodał.

W czwartek o godz. 20:00 Andrzej Duda wygłosił orędzie do Polek i Polaków, w związku z odbywającymi się w najbliższą niedzielę wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent przypomniał, że 10 lat temu, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej kadencji urzędowania, sam został wybrany na europosła.

- Z bliska widziałem jak ważne decyzje zapadają w europarlamencie, jak wiele może zależeć od naszych reprezentantów i jak istotne jest to aby nasi przedstawiciele skutecznie i konsekwentnie zabiegali o polskie sprawy - wspominał.

Orędzie Andrzeja Dudy. Prezydent o "kluczowym momencie"

Następnie wspomniał o nurtujących opinię publiczną zagadnieniach, takich jak program Zielonego Ładu, czy pakt migracyjny, sugerując że zbliżające się wybory mogą zaowocować decyzjami podjętymi w podobnie ważnych kwestiach. - Konsekwencje podejmowanych w europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości. Właśnie dlatego te wybory są tak istotne bo to my, Polacy możemy w tym właśnie dniu wskazać swoich przedstawicieli który będą w naszym imieniu podejmowali najważniejsze decyzje dla Polski i dla całe Europy - orzekł.

- Europa znajduje się w kluczowym, historycznym momencie. To najbliższe lata zdecydują w jakim kierunku będzie podążać cała UE, czy będzie to - jak chcieli ojcowie założyciele wspólnoty - Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczane - mówił Andrzej Duda.

WIDEO: Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Europa znajduje się w kluczowym momencie"

- Jako Polak, jako polityk i jako prezydent zawsze byłem, jestem i będę za suwerenną Rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach. W myśl zasady, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza będzie i Unia Europejska - przekonywał prezydent.

Orędzie Andrzeja Dudy. Podsumował 20 lat Polski w UE

20 lat obecności w Unii Europejskiej Andrzej Duda określił jako "wielki sukces Polski i Polaków". Podkreślił, że jako naród wykorzystaliśmy ten czas, a kraj rozwinął się na tyle dynamicznie, że zdołał przegonić wiele innych państw członkowskich.

- Ale jesteśmy ambitnym narodem, myślimy o przyszłości - naszej, naszych dzieci i naszych wnuków. Za 20 kolejnych lat Polska musi być jeszcze silniejsza, jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze zamożniejsza. To właśnie jest kluczowe zadanie dla polskich władz, ale również dla naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim - stwierdził Duda.

Przypominając obchodzoną niedawno rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 r., prezydent zasugerował, że data ta przypomina o "wielkiej wartości polskiej demokracji". Stwierdził, że Polacy powinni pamiętać o tym, że mają prawo do samostanowienia, i że "żadne decyzje nie powinny być nam narzucane".

Orędzie Andrzeja Dudy. "Idźmy na wybory!"

Prezydent podkreślił, że "o demokrację musimy zabiegać każdego dnia". - Jest ona tym silniejsza im większe jest zaangażowanie obywateli. Dlatego zawsze namawiam do głosowania w wyborach i ogromnie cieszy mnie ogromna frekwencja. Tak było przy ostatnich wyborach prezydenckich i ostatnich wyborach parlamentarnych - przekonywał Andrzej Duda.

- Idźmy na wybory! Namawiajmy do tego naszych bliskich, sąsiadów i znajomych. Zmieniajmy Europę w interesie naszej ojczyzny, kształtujmy Europę w naszym interesie. Niech żyje Polska! - podsumował prezydent.