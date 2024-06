Pan Eugeniusz trafił karetką do szpitala w Poznaniu z rozległym tętniakiem uda. Mimo złego samopoczucia nie przyjęto go na oddział. Kilka godzin później stan mężczyzny był na tyle dramatyczny, że szpital w Pile zdecydował się na pilną operację. Zaznaczono, że zabieg w Poznaniu dawał wyższe szanse na przeżycie, ale nie było już czasu na ponowny transport. Mężczyzna zmarł. Materiał "Interwencji".

Państwo Kowalscy spędzili ze sobą czterdzieści pięć szczęśliwych lat. Mieszkali w Pile w województwie wielkopolskim. Pasją pana Eugeniusza była działka i wędkarstwo. 11 maja tego roku źle się poczuł. Pogotowie zabrało go do szpitala w Pile.

- Tam pan doktor go zdiagnozował. Powiedział, że to jest tętniak 7,5 cm na 4 cm, udowy - mówi córka Monika Pać.

- Lekarz powiedział, że tętniaki powyżej dwóch centymetrów zagrażają życiu i lepiej jakby pojechał do Poznania, bo tam zrobią zabieg laparoskopowo, bezinwazyjnie, że tata ma tam większe szanse. Mówił, że nie mogą się dodzwonić do Poznania - dodaje druga córka Urszula Kowalska.

Szpital w Poznaniu odmówił przyjęcia chorego na oddział

- Ja byłam wtedy z paniami na SOR-ze, bo akurat moja babcia też zachorowała. Pamiętam, jak panie biegały z telefonem, próbowały łączyć lekarzy z innych szpitali z tym w Pile. Pamiętam, że ten lekarz z paniami stał, wysłuchiwał je, telefon brał do ręki, był taki zaangażowany - wspomina Jagoda Pachowicz, świadek reakcji szpitala w Pile.

Pan Eugeniusz karetką pogotowia został przewieziony do szpitala w Poznaniu. To ponad dwie godziny jazdy. Trafił na SOR późnym wieczorem.

- No i czekaliśmy godzinę, zanim w ogóle ktoś się zjawił, mimo że nikogo innego na SOR-ze wówczas nie było. Po tej godzinie zjawiło się dwóch lekarzy - opowiada Urszula Kowalska.

ZOBACZ: Interwencja zakończyła się śmiercią 27-latka. Zatrzymano policjantów

- Jeden był młody, drugi starszy. Tam po brzuchu męża trochę podotykał, stałam wówczas obok. Nie wiem, czy czytali dokumenty ze szpitala w Pile. Zabrali płytkę, TTK, te papiery ze sobą. Było w nich wpisane, że mąż ma tętniaka udowego, że nie jest pęknięty. To było w nagłówku napisane. A na drugiej stronie była informacja, że nie mogą wykluczyć, że nie pękł, bo na tomografie komputerowym nie byli w stanie tego zobaczyć - relacjonuje Janina Krysiak-Kowalska

Lekarze nie wykonali badań

- Żadnego tomografu, żadnych badań. Mój tata cały czas leżał - trzy godziny na tym łóżku transportowym. I tylko go popukali po brzuchu, to całe badanie było. Po dwóch godzinach wrócili i dali nam kartę odmowy przyjęcia na oddział. Napisano na niej, że tata ma brzuch niebolesny, bez cech pęknięcia tętniaka i że ma sobie przyjść na planowane przyjęcie do szpitala - dodaje Monika Pać.

Ku przerażeniu rodziny pan Eugeniusz został odesłany karetką pogotowia z powrotem do szpitala w Pile. To kolejne dwie godziny spędzone w podroży. W pilskim szpitalu lekarze natychmiast przystąpili do operacji.

- Przyjechaliśmy o drugiej w nocy. Doktor od razu na wejściu stwierdził, że musi tatę operować, by ratować życie. Ale stwierdził, że tu jest tylko 5 procent szans, a w Poznaniu miał 70 procent. Zadzwonili chwilę przed ósmą, że pan doktor skończył operację, stan jest krytyczny, że tata jest na OIOM-ie - mówi Urszula Kowalska.

- Było to schorzenie, które wymagało natychmiastowego leczenia w placówce innej, specjalistycznej, jaką był oddział Szpitala Klinicznego w Poznaniu. W tym przypadku zrobiliśmy wszystko to, na co wskazują procedury. Oczywiście zbadano tego pacjenta. Już wtedy jego sytuacja była bardzo krytyczna, trzeba było te procedury włączyć szybko - zaznacza Jan Wolszczak, pełnomocnik do spraw praw pacjenta Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Mężczyzna zmarł. Rodzina domaga się wyjaśnień

Niestety po trzech dobach od operacji pan Eugeniusz zmarł. Miał 68 lat. Córki postanowiły złożyć doniesienie do prokuratury na zachowanie lekarzy ze szpitala w Poznaniu.

- W tej sprawie zostaje prowadzone postępowanie wyjaśniające. Oczywiście my sami musimy określić, czy doszło do jakiegoś błędu lekarskiego, czy nie. To zostanie poddane wnikliwej analizie - mówi dr Szczepan Cofta, naczelny lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

ZOBACZ: "Interwencja": Przyszły lekarz ofiarą wypadku. Nagranie podważa ustalenia śledczych

Reporterka Interwencji zwróciła uwagę, że w dokumentacji nie ma powodu na odesłanie pacjenta. - Każde odesłanie pacjenta związane jest z indywidualną decyzją lekarską. Takich decyzji lekarskich w ciągu doby w szpitalu podejmowanych jest kilkanaście tysięcy w ciągu doby - wyjaśnił Cofta.

Ta skończyła się śmiercią. - W związku z tym wyrażamy olbrzymie współczucie i łączymy się w bólu z rodziną - dodał lekarz.

"Chodzi o to, żeby więcej nikogo nie skrzywdzili"

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta Szpitala Specjalistycznego w Pile tłumaczy, że według procedur, pacjent przywieziony do szpitala, powinien zostać najpierw zbadany, a później można zdecydować o jego ewentualnym odesłaniu. - On niby został zbadany, ale nie wiemy, czy został, bo z karty, którą otrzymaliśmy, nie za bardzo wyczytujemy te czynności - mówi.

Dodał, że w karcie nie ma informacji na temat ewentualnie przeprowadzonych badań, dlatego też nie wiadomo czy zostały one w ogóle wykonane. - Każda czynność, która jest przeprowadzona albo nieprzeprowadzona... Przynajmniej powinno być uzasadnienie, dlaczego jest odmowa - przyznał.

- Lekarz nam powiedział, że przed operacją w Pile tętniak u taty już pękł. Mamy opisane to w papierach. I mamy, że przyczyną śmierci był pęknięty tętniak. Wiem, że muszę doprowadzić tę sprawę do końca. Tu nie chodzi o żadne odszkodowanie, bo to nam taty nie zwróci. Chodzi o to, żeby oni więcej nikogo nie skrzywdzili - zaznacza Urszula Kowalska.

- Pretensje mam do tego doktora, który odmówił pomocy mojemu tacie w Poznaniu. Dlaczego on zadecydował o życiu mojego taty? Ja rozumiem, że on był chory, że mogło się nie udać. Ja wszystko rozumiem. Ale nie to, że on mu nie udzielił tej pomocy i pozwolił mu z tak dużym tętniakiem jechać z powrotem do Piły - dodaje Monika Pać.