Raper C. Gambino nie żyje. Został we wtorek późnym wieczorem znaleziony na parkingu przy centrum handlowym w Goeteborgu. Był ceniony w branży muzycznej i cieszył się dużą popularnością wśród szwedzkich odbiorców.

We wtorek wieczorem o 22:40 szwedzka policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w Goeteborgu. Na parkingu przy centrum handlowym znaleziono młodego mężczyznę w ciężkim stanie. Według szwedzkiego portalu Expressen, był to artysta rapowy C. Gambino, czyli 26-letni Karar Ramadan.

Artysta został przewieziony do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia znaleziono siedem dziur po kulach w szklanych drzwiach parkingu. - Został postrzelony co najmniej dwoma strzałami - przekazał rzecznik policji Thomas Fuxborg.

Policja prowadzi śledztwo ws. zdarzenia z udziałem C. Gambino

Policja zdobyła nagrania z monitoringu z parkingu. Świadkowie przekazali funkcjonariuszom informację o srebrnym aucie marki Volvo V27, odjeżdżającym z miejsca zdarzenia. Wszczęto śledztwo, jednak na ten moment nikt nie został zatrzymany.

ZOBACZ: Tragedia w Alpach. Zginął znany narciarz

C. Gambino był jednym z największych szwedzkich artystów rapowych w ostatnich latach, a kilka tygodni temu został uhonorowany szwedzkim odpowiednikiem nagrody Grammy. Według platformy muzycznej Spotify, artysta ma około miliona słuchaczy miesięcznie. W ubiegły piątek wydał singiel "Sista Gang", który od tego czasu został odtworzony na platformie ponad 700 tys. razy.