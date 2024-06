Do nietypowej interwencji z udziałem świebodzińskich policjantów doszło w ubiegłym tygodniu. Do dyżurnego tamtejszej jednostki wpłynęło zgłoszenie od osób zwiedzających pobliskie bunkry.

Policjanci uratowali młodego daniela. Był sam w ciemnym bunkrze

Zwiedzający poinformowali policję o tym, że usłyszeli piski zwierzęcia, które - ich zdaniem - mogło znajdować się dwa piętra niżej w jednym z bunkrów. Na miejsce skierowany został patrol.

Lubuska Policja Policjanci znaleźli w bunkrze daniela

Mundurowi weszli do bunkra, gdzie po przejściu kilkudziesięciu metrów w ciemności, trafili na młodego daniela. Zwierzę było wycieńczone. "Policjanci przewieźli je do firmy, która na co dzień zajmuje się zabezpieczaniem zwierząt w Świebodzinie, jednakże tutaj potrzebna była specjalistyczna pomoc" - relacjonuje lubuska policja.

Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie można taką uzyskać. Ostatecznie mały daniel trafił do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Parku Krasnala w Nowej Soli.

W poniedziałek policjanci skontaktowali się z przedstawicielem ośrodka, który przekazał im, że zwierzę - mimo ciężkiej sytuacji - przeżyło. Młody daniel przebywa teraz pod opieką wspomnianej placówki.

Lubuska Policja Daniel trafił do specjalnego ośrodka

Skąd pochodzi daniel? Do Europy przywieźli go starożytni

Daniele należą do rodziny jeleniowatych. Do Polski zostały sprowadzone z południowej Europy. Gatunek ten oryginalnie pochodzi z jednak Azji, a do krajów śródziemnomorskich trafił najpierw za sprawą Fenicjan, a później Rzymian.

Ponieważ daniele świetnie poradziły sobie w polskich warunkach środowiskowych, stały się dziko występującym gatunkiem. Żyją zarówno na nizinach, jak i na wyżynach, zamieszkując tam lasy liściaste i mieszane. Są mniejsze od jeleni, ale większe od saren.

