Ukraińskie służby ścigają Hawryłczuka. Werbuje uczniów

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ściga szefa rosyjskiej organizacji paramilitarnej Junarmia. Mężczyzna ma werbować uczniów do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie poprzez roszyłanie odpowiednich komunikatów do placówek. Tym samym służby nadały mu status podejrzanego ws. naruszenia praw i zwyczajów wojny.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) twierdzi, że ma dowody przeciwko Serhijowi Hawryłczukowi. Rosyjski propagandysta - według służb - rekrutuje uczniów do wojny przeciwko Ukrainie.

Rosyjski propagandysta rekrutuje uczniów do armii

W komunikacie przekazano, że Rosjanin rozpowszechnia instrukcje na temat wysyłania uczniów do Junarmii, czyli młodzieżowej organizacji paramilitarnej. Mają być one kierowane do każdej szkoły półwyspu Krymskiego.

Ukraińska służba podkreśliła, że Hawryłczuk masowo stara się angażować dzieci do wstąpienia w struktury organizacji. Co więcej, wspomniane instrukcje mają nie być tylko informacją zachęcającą, ale wręcz rozkazem, aby każda placówka szkolna wysłała przynajmniej kilku uczniów do Junarmii.

W związku z tym SBU złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa organizacji.

Dzieci, które przystępują do Junarmii są ideologicznie nastawiają przeciwko Ukrainie. Otrzymują przeszkolenie wojskowe jak dorośli, czyli mają styczność m.in. z bronią palną. Są im także przekazywane umiejętności rozpoznania wojskowego i sabotażu, a lokalne jednostki prowadzą "wycieczki", gdzie przeprowadzają szkolenia w zakresie rozminowywania.

SBU twierdzi, że pod koniec roku szkolnego uczniowie organizacji zdają odpowiedni "egzamin", na podstawie którego Hawryłczuk osobiście rekrutuje spełniających wymagania absolwentów do rosyjskich sił zbrojnych. W ten sposób do armii regularnie wstępują nowi żołnierze.