Naukowcy ze Szwajcarii stworzyli nową recepturę czekolady. Argumentują, że jest ona zdrowsza i bardziej ekologiczna. W ich przekonaniu nowa metoda produkcji ma być bardziej zrównoważona, ponieważ zużywać będzie o 6 proc. mniej wody i zasobów ziemi. Wykorzystane w niej będą również całe owoce - także to, co wcześniej uznawano za odpady.

Innowacyjna receptura zawierać ma naturalny cukier. Pozyskuje się go poprzez rozgniecenie miąższu oraz łuski strąków kakao. W ten sposób powstaje słodki, włóknisty żel, który ma być zdrowszy niż ten dodawany w produkcji zwykłej czekolady.

ZOBACZ: Rumuńskie czereśnie zalały targowiska. Rolnicy apelują do rządu

To jednak nie koniec. W nowo stworzonej recepturze znaleźć można znacznie więcej błonnika niż w standardowych tabliczkach. Jak podkreśliła w ETH Zürich Kim Mishra, szwajcarska naukowczyni, "jest to bardzo cenne z fizjologicznego punktu widzenia ze względu na pozytywny wpływ błonnika na pracę jelit oraz poziom cukru we krwi".

Rewolucja wśród słodyczy. Słodko-gorzkie odkrycie

Choć proponowane przez Szwajcarów rozwiązanie brzmi kusząco, okazuje się, że ma ono też swoje wady. Produkcja z założenia ekologicznej czekolady wiąże się w rzeczywistości ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych o 12 proc. Dzieje się tak, ponieważ nowa metoda wymaga dodatkowego etapu suszenia, a ten pochłania dużo energii.

Naukowcy przekonują, że w rzeczywistości nie jest to duży problem. Argumentują, że jeśli miazgę suszyć się będzie w nasłonecznionym miejscu lub wręcz z wykorzystaniem paneli słonecznych, emisja gazów cieplarnianych spadnie.

Nowe słodycze. Nowe problemy

Produkcja w całości naturalnej czekolady jest dość trudna. Jak się okazuje, dawkowanie słodkiego żelu nie jest proste. Badacze twierdzą, że znalezienie równowagi pomiędzy zbyt słodkim i zbyt gorzkim produktem jest trudnym zadaniem.

ZOBACZ: Krokodyle w więzieniu. Hodowali je gangsterzy

Czekolada oparta na nowej recepturze jest w konsystencji podobna do gorzkiej czekolady, a smakiem przypomina słodycze produkowane w Ameryce Południowej. Smak ma uwalniać się wolniej i zawierać więcej nut owocowych i kwaśnych.

Jak przypomina Kim Mishra, produkcja czekolady według innowacyjnej receptury ma sens tylko na dużą skalę. Pierwszy krok został już wykonany - ETH Zürich stara się o patent.