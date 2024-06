Krzysztof Gawkowski przekazał, że Polska jest "już nie na zimnej" wojnie cybernetycznej z Rosją. Wicepremier i minister cyfryzacji w poniedziałek podkreślił, że Polska ma do czynienia z masowymi cyberatakami.

Masowe cyberataki na Polskę

- Dzisiaj w nocy i w niedzielę zostało zatrzymanych na terenie Polski kilka incydentów, które miały charakter ataku skoordynowanego na infrastrukturę krytyczną - podkreślił.

Według ministra cyfryzacji takie ataki mające charakter krytycznych incydentów odbywają się codziennie, również "na pozostałych polach" jest ich bardzo dużo.



- Polska dzisiaj jest już nie na zimnej, ale w niektórych elementach na ciepłej wojnie cybernetycznej z Rosją. To widać doskonale po tym, jak i ABW, i NASK pracują - powiedział.

Zostały już ustalone kolejne kroki działania służb przy rozwiązaniu tej kwestii, ale mają klauzulę zastrzeżone.

Cyberatak na PAP

Jeden z cyberataków miał miejsce w piątek. W serwisie Polskiej Agencji Prasowej dwukrotnie pojawiła się fałszywa depesza. O godzinie 14:00 i 14:20 poinformowano, że wkrótce w Polsce ruszy częściowa mobilizacja.

Podane informacje szybko zdementowano i przekazano, że depesze są wynikiem ataku hakerskiego. Krzysztof Gawkowski odniósł się do tego na antenie Polsat News. Powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej".

- A cel: dezinformacja przed wyborami, sparaliżowanie społeczeństwa, pokazywanie, że w Polsce może dzisiaj Rosja przy wyborach mieszać - dodał Gawkowski.