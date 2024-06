W poniedziałek Jarosław Kaczyński wniósł do Michała Szczerby o to, aby jego przesłuchanie przed komisją ds. Afery wizowej zostało przesunięte na czas po wyborach do PE. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał w mediach społecznościowych, że prezes PiS nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym wcześniej terminie – 5 czerwca.

Jarosław Kaczyński nie może stawić się przed komisją

"W związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem, w szczególności ważnymi spotkaniami z obywatelami, udział pana premiera (Jarosława Kaczyńskiego) w posiedzeniu komisji pana Szczerby w terminie 5 czerwca br. niestety nie będzie możliwy" - przekazał w poniedziałek na platformie X.



Michał Szczerba, który jest przewodniczącym komisji, nie zgodził się na zmiany. O odrzuceniu wniosku poinformował na platformie X.



"Obajtkoza, czyli uporczywe niestawiennictwo jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10.00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS" - napisał Szczerba.

Szef komisji dołączył do swojego wpisu oficjalny dokument z odpowiedzią na wniosek Kaczyńskiego. Dodał, że nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. W przypadku niestawiennictwa "komisja rozważy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła Kaczyńskiego na ewentualny kolejny termin przesłuchania".



Kolejny termin przesłuchania, jeśli Kaczyński nie pojawi się w środę, wyznaczono na 7 czerwca godz. 9.

Wezwanie na przesłuchanie dla Daniela Obajtka

Na 5 czerwca wezwanie na przesłuchanie otrzymał także Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu kilkukrotnie powtarzał, że nie zamierza stawić się przed komisją, którą nazwał “cyrkiem Koalicji Obywatelskiej”.



Michał Szczerba poinformował, że wezwanie dla Daniela Obajtka odebrał jego pełnomocnik, co jego zdaniem oznacza skuteczne wezwanie. Dodał, że kolejne uchylenie się od złożenia zeznań poskutkuje konsekwencjami prawnymi.

"Stawiennictwo jest obowiązkowe. W przypadku dalszego uporczywego uchylania się od zeznań, komisja złoży w środę wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie" - napisał Szczerba na X.