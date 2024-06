Po raz kolejny nad Polską przejdą groźne burze. Miejscami będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, punktowo do 45 mm. Lokalnie mogą także wystąpić opady gradu i porywisty wiatr do 80 km/h. Nawałnice mogą doprowadzić do podtopień.

Przed groźnymi zjawiskami przestrzega w poniedziałek IMGW. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od godz. 11:00 do północy.

Burze i ulewy nad Polską. Ostrzeżenia IMGW, wysłano alert RCB

Szczególnie niebezpiecznie będzie w powiatach w województwie małopolskim i w części województwa świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Burze mogą wystąpić także we wschodniej, centralnej i południowej części kraju z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego i części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Mieszkańcy regionów, gdzie zjawiska pogodowe będą wyjątkowo intensywne otrzymali w poniedziałek rano alert RCB. Komunikat wysłano do odbiorców w województwie świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim i małopolskim.

ZOBACZ: Burze i ulewy nad Polską. Zalany szpital w Kędzierzynie-Koźlu, pacjenci są odsyłani

"Uwaga! Dziś (3.06) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - czytamy.

Służby apelują również, by w trakcie burz unikać otwartych przestrzeni.

Wichury i podtopienia. Setki interwencji strażaków

Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że podczas długiego weekendu strażacy interweniowali ponad sześć tysięcy razy. Odnotowano 843 zdarzenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru, 995 - podtopień budynków oraz dróg oraz 142 - wezbrań w rzekach.

Jak wyjaśnia IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym i zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych".