InPost, jeden z wiodących dostawców, postanowił odświeżyć wygląd etykiet przesyłek kurierskich. Bez obaw - zmiany nie są spektakularne, jednak ułatwiają identyfikację paczek. Jakie innowacje wprowadziła firma? Co dalej ze starymi etykietami? Zobaczmy.

Paczkomaty to obecnie jedna z najchętniej wybieranych metod dostawy w Polsce. Twórcy tego rozwiązania stale je udoskonalają, dodając coraz to nowsze funkcje zarówno do aplikacji InPost, jak i samych urządzeń Paczkomat. Ostatnia aktualizacja nie jest duża, ale ma ogromne znaczenie - dotyczy ona etykiet na przesyłkach kurierskich, które zostały wzbogacone o nową, istotną informację. Z tego rozwiązania najbardziej będą zadowoleni kurierzy.

Zmiany w InPost - nowe etykiety

Pod koniec kwietnia tego roku InPost poinformował o nadchodzących zmianach w etykietach InPost Kurier, które są odpowiedzią na prośby, jakie składały firmy współpracujące z tym gigantem.

Zmiany, zgodnie z zapowiedzią firmy, obowiązują już od 8 maja 2024 roku i dotyczą jedynie etykiet generowanych przy wykorzystaniu API oraz platformy WebTrucke. Nowe zasady funkcjonują w ramach usług:

InPost Kurier Standard,

InPost Kurier Doręczenie do 10:00,

Kurier Doręczenie do 12:00,

Kurier Doręczenie do 17:00,

Paleta Standard.

Odświeżenie starych etykiet ma nieść ze sobą liczne korzyści. Dzięki nowym informacjom, które wcześniej się tam nie znajdowały, proces wysyłki i dostawy paczek ma być bardziej efektywny. Zmiany mają również zaowocować lepszym zarządzaniem przesyłkami oraz zoptymalizować procesy logistyczne.

Jakie zmiany w etykietach?

Główne zmiany w etykietkach, które weszły w życie 8 maja 2024 roku, to:

dodanie informacji o wymiarach paczki,

dodanie informacji o wadze paczki,

umieszczenie informacji o przesyłce niestandardowej (NST) w przypadku, gdy paczka została w taki sposób oznaczona przez klienta.

Planowane modyfikacje zostały wdrożone automatycznie i nie wymagały żadnych działań ze strony użytkowników. Chociaż dodatkowe zmiany nie rzucają się od razu w oczy, z pewnością są pomocne dla kurierów.

Firma oczekuje, że usprawnią one ich pracę - szczególnie w przypadku dostarczania przesyłek do często zatłoczonych urządzeń Paczkomat. Wtedy mniej czasu zajmie przeniesienie paczki do innego automatu, gdzie jest dostępna wolna skrytka o odpowiednich gabarytach.

To nie jedyne zmiany, które weszły w 2024 roku

Od 29 lutego 2024 roku funkcjonuje nowy wygląd etykiet InPost Kurier. Nowe etykiety są ujednolicone i bardziej czytelne, co ma się przełożyć na efektywniejsze sortowanie i doręczenie przesyłek.



Najważniejsze zmiany etykiet InPost to:

dodanie kodu DataMatrix z numerem monitorowania przesyłki,

umieszczenie kodu DataMatrix i danych odbiorcy w centralnej części etykiety,

umieszczenie informacji o wybranych usługach dodatkowych (np. Paczka w Weekend, COD) pod górną belką etykiety,

usunięcie informacji o usłudze „Dodatkowa Ochrona” oraz zastąpienie nazwy „Pobranie” skrótem „COD”,

usunięcie danych niewpływających na procesowanie paczki (mikrorejon, adres e-mail odbiorcy, kod sortowni/podsortowni, typ paczki,

waga gabarytowa, wymiary paczki, informacje o weryfikacji wagi przesyłki, data wydruku etykiety, dane płatnika, informacje o nadaniu paczki w urządzeniu Paczkomat).

Powyższe zmiany dotyczą wszystkich klientów generujących etykiety z WebTrucker lub API. Co ważne, nowe etykiety obowiązują dla wszystkich formatów etykiet - PDF, ZPL, EPL. Wzór etykiet dla innych usług InPost pozostaje bez zmian.

