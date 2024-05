Fałszywa depesza Polskiej Agencji Prasowej. "Prawdopodobny rosyjski cyberatak"

Nieprawdziwa depesza PAP pojawiła się w serwisie państwowej agencji dwukrotnie: o 14:00 i 14:20. Do sprawy odniósł się Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

"W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji podjęła natychmiastowe działania" - napisał na platformie X.

Rzekoma depesza PAP. "Źródłem nie jest Polska Agencja Prasowa"

Z kolei stanowisko kancelarii premiera przekazał kierujący nią Jan Grabiec. "Rzekomy komunikat PAP na temat mobilizacji jest nieprawdziwy. Służby wyjaśniają incydent" - zapewnił.

Zareagowała również sama PAP. "Uwaga redakcje! Źródłem depeszy pod tytułem "Premier RP Donald Tusk: 1 lipca 2024 r. zacznie się w Polsce częściowa mobilizacja" nie jest Polska Agencja Prasowa" - przekazano.

Z kolei na antenie Polsat News do opublikowania nieprawdziwych depesz odniósł się wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Rozpoczęły się działania służb, one działają na poziomie ABW, NASK, zarządzanie odbywa się też w PAP - wyjaśnił.

Jak dodał, "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej". - A cel: dezinformacja przed wyborami, sparaliżowanie społeczeństwa, pokazywanie, że w Polsce może dzisiaj Rosja przy wyborach mieszać - stwierdził.

Krzysztof Gawkowski w Polsat News: Sprawdzamy, gdzie był miękki punkt

Gawkowski podkreślił, że dzisiaj w Polsce "nic nie jest łatwą sprawą". - Podczas ostatnich dni wielokrotnie mówiliśmy z premierem Donaldem Tuskiem, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na ataki, w tym ataki w cyberprzestrzeni - stwierdził.

Mówił także o "skokowym wzroście" cyberataków w Polsce w ostatnich "godzinach i dniach". - Dzisiaj w nocy zostały udaremnione dwa ataki dotyczące infrastruktury krytycznej w instytucjach samorządowych - przekazał w rozmowie z Igorem Sokołowskim.

Jak kontynuował, o sprawie włamania do systemu PAP rozmawiał z Tomaszem Siemoniakiem, który jest również ministrem spraw wewnętrznych. - Wszystkie działania zostały pilnie podjęte (...). Polskie państwo jest sprawne, w ciągu dwóch minut udało się to przeciąć (fałszywe depesze - red.), pokazać, że to dezinformacja. Sprawdzamy, gdzie był ten miękki punkt, "miękkie podbrzusze" - powiedział.

Wicepremier o ataku na PAP: Premier został pilnie włączony w sprawę

Wicepremier podziękował polskim mediom, że nie podały dalej nieprawdziwej informacji z PAP. Zauważył, iż włamanie do Agencji to element wojny hybrydowej, "który włącza Polskę w status państwa prowadzącego 'zimną wojnę' z Federacją Rosyjską".

- Wojna dotyka każdego państwa Unii Europejskiej. Rosji zależy, by przed eurowyborami wprowadzić panikę (...). Źle, że doszło do włamania, ale obywatele mogą być spokojni, że państwo w sytuacjach krytycznych reaguje - mówił.

Zadeklarował też, że w sprawę "w sposób pilny" włączony został premier Donald Tusk. - Musimy być czujni, nawet jak znajdziecie pendrive, przed swoim miejscem pracy, urzędem, nie zabierajcie go, nie włączajcie, bo to może spowodować, że system (informatyczny) zostanie złamany. Człowiek to bardzo często jest najsłabsze ogniwo - zaznaczył.

Zapytany, gdzie najczęściej w naszym kraju następują cyberataki, odparł, że są to instytucje związane z dostarczaniem wody, kanalizacją, energetyką i szerzej: administracją publiczną szczebla rządowego i samorządowego. - Pewnie tych prób do 9 czerwca (wtedy są wybory do Parlamentu Europejskiego - red.) będzie jeszcze bardzo dużo - podsumował.

Rzekoma depesza PAP. "Żadne media w Polsce nie podjęły tematu"

- Rzekoma depesza PAP to jest fakenews - powiedział w Polsat News rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka Jacek Dobrzyński. Jak dodał, to najprawdopodobniej zaatakowały rosyjskie służby.

Rzecznik podkreślił, że żadne media w Polsce nie podjęły tematu i, że postarano się o sprawdzenie źródła informacji. - Chylę czoła, że nie robiono paniki i wyłapano takiego fakenewsa - zaznaczył.

- Widać, że ktoś próbuje zasiać niepewność. Tutaj ważna jest świadomość i szukanie źródła informacji. Ja tę informację dementuję - podsumował Dobrzyński.