Wykoleił się pociąg towarowy na głównej trasie między Anglią a Szkocją. Poważny incydent doprowadził do wstrzymania wielu połączeń pasażerskich, a tym samym zniweczył wiele weekendowych planów. Jeden z przewoźników zaapelował do podróżnych, aby koniecznie dokonali korekty swoich wycieczek i odłożyli podróż na przyszłe dni. "Nie podróżuj na północ od Preston" - poradził Avanti West Coast.

W Wielkiej Brytanii między Carlise a Oxenholme Lake District w środowy wieczór wykoleił się pociąg towarowy. Pojazd wypadł z torów i tym samym zablokował trasę w kierunku Penrith w stronę Szkocji. Nie podano na razie, co było przyczyną wypadku. Niestety utrudnień nie udało usnąć się przez noc, a to zmusiło jednego z głównych przewoźników do radykalnych kroków.



Avanti West Coast zaapelował w czwartek do swoich pasażerów o przełożenie albo odwołanie planowanych podróży. "Połączenia pomiędzy Oxenholme Lake District a Penrith zostały odwołane z powodu wykolejenia się pociągu towarowego, który zablokował tę linię. Prosimy, nie próbujcie dzisiaj podróżować z nami między Preston a Szkocją" - napisał w oświadczeniu.

Wielka Brytania. Wykoleił się pociąg towarowy. Wstrzymano ruch

W komunikacie dodano, że wszystkie osoby, które posiadały bilety na przejazd w środę wieczorem i w czwartek, będą mogły z nich skorzystać w późniejszym terminie.

"Pasażerowie posiadający bilety z wczoraj - środy, 29 maja - i dzisiaj - z czwartku, 30 maja - będą mogli skorzystać z biletów Avanti West Coast jutro - w piątek 31 maja - w dowolnym momencie na tej samej trasie" - obiecał przewoźnik. Wymienił na swojej stronie także dokładne miejscowości, do których będzie można dojechać za okazaniem biletu z czwartku i środy.

Z pociągu ulatniał się gaz. Ewakuacja w Wielkiej Brytanii

Okazuje się, że to nie jedyne utrudnienia z jakimi w środę musieli się zmierzyć mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Na wysokości miejscowości Inverness doszło do wycieku gazu z pociągu towarowego.



Jak podał dziennik, z utrudnieniem uporano się dopiero o 14:30 czasu lokalnego (tj. 15:30 w Polsce). W związku z incydentem stacja kolejowa w Inverness została zamknięta na czas trwania prac. W ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki i centrum handlowe.