Nie żyje człowiek, który wpadł do silnika samolotu linii KLM na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia.

"Na lotnisku Schiphol w Amsterdamie miał miejsce w środę śmiertelny wypadek" - poinformowały linie KLM. We włączonym silniku samolotu, który przygotowywał się do odlotu do Billund w Danii, znalazła się jedna osoba.

Holenderska policja bada okoliczności zdarzenia. Ofiara nie została jeszcze zidentyfikowana. Nie wiadomo też, czy był to nieszczęśliwy wypadek.

"Holenderskie media sugerują, że ofiara mogła być pracownikiem zaangażowanym w wypychanie samolotu przed startem" - podało BBC.

Pasażerowie świadkami w śledztwie

Linie lotnicze podały, że wszyscy pasażerowie i załoga, którzy będą ważnymi świadkami w śledztwie, bezpiecznie opuścili samolot i zostali objęci opieką.

Według doniesień samolot, do którego silnika wpadła ofiara, to krótkodystansowy odrzutowiec Embraer używanym przez KLM Cityhopper do wykonywania rejsów w Europie.

Schiphol jest jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie. Według strony internetowej portu, w zeszłym miesiącu skorzystało z niego prawie 5,5 miliona pasażerów.

Podobny wypadek w USA

Do podobnego zdarzenia doszło w zeszłym roku w San Diego w Teksasie. Wtedy 27-letni pracownik lotniska zmarł po tym, jak został wessany do silnika samolotu pasażerskiego linii Delta.