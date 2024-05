Antyki warte miliony wróciły do Włoch. "Tam, gdzie ich miejsce"

Stany Zjednoczone oddały ponad 600 przedmiotów, które zostały zrabowane. Antyki powróciły do Włoch, skąd na przestrzeni wielu lat wywieziono setki artefaktów. - Wiemy, że ochrona tej historii wymaga troski i czujności, dlatego robimy to, co robimy - tłumaczył ambasador USA.

We wtorek do Włoch wróciło ponad 600 antyków. Wśród przedmiotów znalazły się m.in. starożytne posągi z brązu, złote monety, mozaiki czy rękopisy. Łączna wartość artefaktów zostało oszacowana na ok. 60 mln euro. Przedmioty zostały zwrócone przez Stany Zjednoczone po tym, jak trafiły do tamtejszych muzeów czy galerii po wywiezieniu ich z terytorium Włoch.

Antyki wróciły do Włoch z USA

Na prezentacji zwróconych dzieł sztuki byli obecni ambasador USA Jack Markell, Matthew Bogdanos, który jest szefem wydziału ds. handlu antykami w biurze prokuratora okręgowego w Nowym Jorku, członkowie amerykańskiego wydziału dochodzeń ws. bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierownictwo włoskiego ministerstwa kultury, a także oddział karabinierów.

Podkreślono, że powrót antyków to owoc trwającej od kilkudziesięciu lat pracy włoskich służb i urzędników. Przedmioty były wywożone, a następnie sprzedawane przez handlarzy, którzy często fałszowali dokumentację dotyczącą pochodzenia antyków. Dzięki temu łatwiej mogli odsprzedać łupy wysokiej klasy podmiotom, a także domom aukcyjnym czy muzeom.

Jack Markell zadeklarował, że Waszyngton zobowiązał się zwrócić skradziony łup "tam, gdzie jego miejsce". Podkreślono, że działania zostały podjęte ze względu na znak szacunku dla Włoch oraz ich dziedzictwa kulturowego i artystycznego.

- Wiemy, że ochrona tej historii wymaga troski i czujności, dlatego robimy to, co robimy - wyjaśnił dodając, że aktualnie Stany Zjednoczone uważnie obserwują najnowszy cel handlarzy dziełami sztuki, jakim jest Ukraina.

Stany Zjednoczone nie chcą oddać posągu

Jak podkreśla "The Guardian" w transporcie co prawda były cenne antyki jak np. moneta z Naxos z IV w. n.e., która została namierzona po tym, gdy trafiła na aukcję wystawiona za 500 tys. dolarów, jednak zabrakło posągu "Zwycięska Młodzież", który od lat jest przedmiotem sporu między państwami.

Aktualnie monument z brązu znajduje się w Muzeum Getty'ego w Malibu w Kalifornii. Mimo orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który potwierdził, że przedmiot został nielegalnie wywieziony z Włoch, Stany Zjednoczone do tej pory go nie zwróciły i odmawiają komentarza tłumacząc, że wciąż trwa w tej sprawie śledztwo.