W chińsko-kambodżańskich manewrach "Złoty Smok 2024" wzięły udział psy-roboty - przekazał portal CNN, powołując się na chińską telewizję CCTV. Jednym z nich jest czworonożny robot, który waży ok. 15 kg. Może on chodzić, skakać, leżeć i cofać się. Wyposażony w kamery przesyła dane rozpoznawcze w czasie rzeczywistym do centrum dowodzenia. Posiada on także akumulatory, dzięki którym działa nieprzerwanie przez cztery godziny.

Drugim jest maszyna ważąca ok. 50 kg, która ma zamontowany na swoim grzbiecie karabin. Może ona prowadzić i zabezpieczać żołnierzy piechoty podczas szturmu.

Robot już "stał się nowym elementem w naszych działaniach w miastach" - stwierdził Chen Wei, jeden z chińskich uczestników manewrów. Według pekińskich analityków wojskowych psy-roboty mogą "znacznie zwiększyć skuteczność bojową i zmniejszyć liczbę ofiar".

Nowy pomysł Chin. Pies-robot brał udział w manewrach

CNN informuje, że to nie pierwszy raz, kiedy chińska armia prezentuje wojskowe psy-roboty uzbrojone w karabiny. Były one wykorzystywane podczas manewrów z udziałem sił zbrojnych Chin, Kambodży, Laosu, Malezji, Tajlandii i Wietnamu, które odbyły się w Chinach w listopadzie 2023 r.

W ubiegłym roku amerykańska piechota morska opublikowała film przedstawiający testy czworonożnych robotów wyposażonych w karabiny M72 na strzelnicy wojskowej w Kalifornii. Według magazynu "Forbes" w 2022 r. jedna z petersburskich firm zaoferowała rosyjskiej armii psa-robota, którego podzespoły miały być oparte na produkcji chińskiej.

ZOBACZ: Chiny tworzą broń AI, która potrafi wyjaśnić swoje decyzje bojowe

Od 2022 r., kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, drony stały się powszechne na polu bitwy, zarówno na lądzie, w morzu i powietrzu. To stosunkowo tani sprzęt, który sterowany zdalnie może zniszczyć ciężkie maszyny wojskowe, np. czołgi.

Chiny obecnie są wiodącym producentem i eksporterem dronów. W 2023 r. chińskie Ministerstwo Handlu wprowadziło kontrolę eksportu technologii dronów, zwracając uwagę na potrzebę "ochrony bezpieczeństwa i interesów narodowych".

Chińsko-kambodżańskie manewry "Złoty Smok 2024" rozpoczęły się 16 maja i zakończą się w czwartek.